Interisti infuriati per il post di Vidal: "Sembra Wanda Nara”

Dopo l’espulsione con il Real Madrid che ha definitivamente affossato le chance dell’Inter di arrivare agli ottavi di Champions League, Arturo Vidal è nell’occhio del ciclone in casa nerazzurra. I tifosi, già delusi dalle prestazioni offerte nelle prime gare stagionali, non gli hanno perdonato quel rosso e non hanno mancato di attaccarlo dopo il suo ultimo post su Instagram.

Il post motivazionale di Vidal

Vidal ha pubblicato un’immagine per la presentazione della gara con il Sassuolo e ha scritto: “Sii paziente, a volte bisogna passare dalle cose peggiori per ottenere il meglio”. Apriti cielo. I tifosi nerazzurri hanno iniziato a bersagliarlo e alcuni hanno ironizzato sull’approccio “motivazionale” del post.

“Vidal mi piace, ma queste sono frasi al livello di Wanda Nara”, ha scritto su Facebook Laurent, ricordando i tipici post della moglie di Mauro Icardi, quando l’attaccante deludeva in campo. Sarcasmo anche per Luca: “Quindi l’Inter, per ottenere il meglio, deve prima passare da lui, è questo il senso?”.

Torna il passato nella Juve

Pure Michele non perdona e rinfaccia al cileno di essere un ex Juve: “La cosa peggiore è stato l’averti ingaggiato, pensa a chiudere la bocca e vatti a tagliare sta cresta di gallo che dovresti rappresentare una gloriosa società non quei mascalzoni che hai servito qualche tempo fa”.

Damiano chiede la svolta al cileno: “Basta con questi proclami, testa bassa e lavorare… cercando di non fare altri danni”. Critiche a tutto spiano, insomma, anche da Antonio: “Tu a fare le cose peggiori ti stai applicando tantissimo. Fai i fatti invece delle inutili chiacchiere”.

SPORTEVAI | 28-11-2020 12:16