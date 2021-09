Interisti preoccupati: “Non può giocare col Real”

Dopo il pari di Genova con la Sampdoria l’Inter è chiamata domani al debutto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti in Champions League. Più che l’avversario, però, sui social network i tifosi nerazzurri sembrano preoccupati dello stato di forma della propria difesa e in particolare di Samir Handanovic, ritenuto da molti interisti uno dei responsabili – se non il principale – della mancata vittoria di Marassi.

La difesa di Palmeri

Qualche addetto ai lavori, come Tancredi Palmeri, ha provato a difendere il portiere sloveno: “Molti accusano Handanovic perché sull’1-1 della Samp sarebbe dovuto uscire in area piccola. Premesso che su certi gesti tecnici dei portieri mi fido solo degli ex portieri, nella foto il punto più vicino dove sarebbe dovuto uscire Handanovic: è poco fuori il limite dell’area piccola”, scrive il giornalista, pubblicando una foto che scagiona il portiere.

La rabbia dei tifosi nerazzurri

Ma per la maggioranza dei tifosi il capitano è ormai inadatto alle ambizioni dei nerazzurri. “Per come si è delineata la situazione io sarei per un cambio soft. Si inizia a dare spazio a Radu in partite più calme, in casa. Approfittando di giocare ogni 3 giorni. Un po’ e un po’ e si prova ad arrivare a gennaio. Magari la Champions la lasci ad Handanovic per adesso”, commenta su Twitter Giuseppe, uno dei più moderati nelle critiche al portiere sloveno.

“Handanovic è semplicemente in fase calante da anni e ha raggiunto un livello troppo alto di inaffidabilità se vuoi competere ad altissimo livello. Di sicuro non può giocare contro il Real Madrid”, ribatte Marco.

“La rabbia che mi fa quest’uomo – lo sfogo di Andrea – Handanovic basta, te ne devi andare!”. “È almeno da due anni che è un birillo in porta. Boh sono veramente senza parole”, aggiunge Alberto. “Quest’anno ha commesso errori molto più gravi e continui, non si può andare avanti con lui”, chiude infine CampioneLimone.

SPORTEVAI | 14-09-2021 11:49