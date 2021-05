Internazionali d'Italia, subito fuori Salvatore Caruso

Comincia male, peraltro come da pronostico per quanto riguarda il match di oggi, l’avventura degli italiani nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia maschili. Salvatore Caruso, 28enne siciliano di Avola numero 80 del mondo, è stato battuto dal belga David Goffin, numero 13, col punteggio di 6-4 6-1 in poco più di un’ora e 20 minuti di gioco.

Al Foro Italico di Roma si sono giocati altri tre incontri del primo turno del singolare maschile. Il canadese Felix Auger-Aliassime ha faticato per due ore e tre quarti per avere ragione del serbo Filip Krajinovic per 6-3 6-7(5) 6-4. Complicata anche la vittoria dello spagnolo Pablo Carreno Busta su un altro serbo, Laslo Djere, per 4-6 6-3 6-1. Un po’ più semplice invece il successo dello statunitense “solo servizio” Reilly Opelka per 6-1 7-5 sul veterano francese di lunghissimo corso Richard Gasquet.

OMNISPORT | 09-05-2021 18:45