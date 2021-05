Internazionali, Williams subito eliminata: "E' stato frustrante"

Incredibile colpo di scena agli Internazionali d’Italia a Roma: Serena Williams è stata eliminata ai sedicesimi di finale. La campionessa americana è stata sconfitta dall’argentina Nadia Podoroska 7-6 7-5. Una grande delusione per la Williams nella sua 1000esima partita, capace di vincere 4 volte nella Capitale italiana su 4 finali disputate.

A fine match, Serena Williams ha dichiarato: “La prima partita sulla terra è sempre molto difficile. Parlerò con il mio team, può darsi che io abbia bisogno di giocare qualche altra partita. Non è facile allenarsi per settimane e trovare subito il ritmo al primo match. Ho incontrato delle difficoltà, soprattutto negli spostamenti. Non volevo certo rompermi le caviglie! In un certo senso è stato positivo affrontare subito una giocatrice da terra battuta, dall’altro è stato un po’ frustrante. Però credo sia solo questione di tempo“.

OMNISPORT | 12-05-2021 18:44