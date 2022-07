Investicorp e Ares Capital ci riprovano: dopo il Milan, c'è l'Inter

03-07-2022 09:30

L’Inter torna sul mercato ma, in questo caso, non per acquisti o cessioni legati a giocatori ma in prima persona. Secondo il Corriere dello Sport, Investicorp e Ares Capital sarebbero interessati alla società nerazzurra.

Investicorp e Ares Capital, nel mirino ora c’è l’Inter

Negli scorsi mesi, si è parlato molto della possibilità, da parte di Investicorp e di Ares Capital di acquistare il Milan. Una trattativa serrata che, alla fine, non ha portato i frutti sperati. L’ingresso in gioco di RedBird ha scombinato i piani del gruppo del Bahrain e dell’holding americana che, infatti, si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano.

Bene, i due gruppi finanziari, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero pronti a riprovarci. Il nuovo obiettivo sarebbe sempre un club di Serie A e sempre nella città di Milano, ovvero l’Inter attualmente saldamente nelle mani del gruppo Suning.

Inter, Suning non ha nessuna intenzione di mollare

Nel corso degli ultimi mesi, la società nerazzurra ha ribadito, in più occasioni, l’intenzione di proseguire l’avventura al comando dell’Inter. Lo scorso mese di ottobre, Beppe Marotta ha dovuto scendere in campo personalmente per confermare la volontà di Suning di non lasciare l’Inter.

Da capire se la situazione sia cambiata nelle ultime settimane. Per entrambi i gruppi, acquistare un club come l’Inter porterebbe molti vantaggi. Ci sarebbero motivazioni politiche ed economiche alla base di questa possibile, nuovo, tentativo. Nessuna smentita e nessuna conferma al momento dalle parti interessate.

Inter, intanto Zhang sta allestendo un super team

Alla luce dei grandi colpi di mercato che sta mettendo a segno l’Inter in questa sessione estiva di mercato, la sensazione è che Suning non abbia questa gran voglia di cedere il club. Romelu Lukaku è già arrivato e Paulo Dybala resta un obiettivo concreto.

Solitamente, quando una proprietà pensa a cedere il proprio club, non si impegna in maniera così importante sul mercato. Tuttavia, non è da escludere che Investicorp e Ares Capital abbiano davvero l’intenzione di tentare la scalata all’Inter, sperando che l’esito sia migliore rispetto a quando hanno provato a prendersi il Milan.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE