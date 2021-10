Marotta: "Zhang rimarrà alla proprietà dell'Inter"

24-10-2021 21:31

“Ho parlato col presidente Steven Zhang che mi ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza all’Inter, sul fondo Pif invece non ci sono elementi concreti”. Così prima di Inter-Juventus, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha risposto ai microfoni DAZN sulle voci relative a un interessamento del fondo saudita Pif per rilevare la proprietà del club.”Allegri è un grande volpone e un abile comunicatore”, ha aggiunto riguardo all’affermazione del tecnico bianconero che ha detto che l’Inter è favorito per lo scudetto.

