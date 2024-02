Inter, Arnautovic verso il riscatto automatico dopo la Roma: per i tifosi l'affare lo ha fatto il Bologna

Arnautovic a un passo dal diventare a tutti gli effetti un calciatore di proprietà dell'Inter per via di una particolare clausola col Bologna: la reazione dei tifosi

09-02-2024 14:30

Gli basta un punto, un solo punto, e poi diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Marko Arnautovic spera di raggiungere l’obiettivo già dopo il big match dell’Olimpico contro la Roma. In caso contrario, sarebbe solo questione di tempo, visto l’andamento dei nerazzurri. Intanto sui social i tifosi si scatenano: per l’Inter il ritorno dell’austriaco si è rivelato un affare?

Inter, Arnautovic a un punto dal riscatto: l’operazione col Bologna

Seconda avventura in nerazzurro per Arnautovic, arrivato la scorsa estate dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’accordo tra i club prevede che l’Inter riscatti il centravanti 34enne in seguito al primo punto conquistato dopo il 5 febbraio 2024. Ecco, dunque, che la sfida con la Roma può diventare a tutti gli effetti la partita dell’ex Werder Brema e West Ham. Il club lombardo dovrà sborsare 8 milioni nelle casse degli emiliani.

Arnautovic flop: rendimento deludente, infortuni e futuro altrove

Se Thuram e Lautaro Martinez hanno spaccato il campionato con prestazioni straordinarie, stesso discorso non vale per Arnautovic e Sanchez, le riserve scelte da Marotta e Ausilio per far rifiatare i titolarissimi. Tra infortuni e gol divorati, l’austriaco finora non ha affatto lasciato il segno: solo due i gol segnati (uno in campionato e un altro in Champions League) per un totale di poco più di 700′ in campo. Riscatto oppure no, il suo destino sembra segnato: nella Milano nerazzurro approderà Taremi e per Arnautovic difficilmente ci sarà ancora spazio.

Inter o Bologna: chi ha fatto l’affare? I tifosi non hanno dubbi

Sui social i tifosi dell’Inter commentano anche con un pizzico di ironia la clausola-Arnautovic e non sembrano avere dubbi in merito. “Tifo per la prima sconfitta allora” scrive su X Vincenx. “Purtroppo ogni mercato perfetto che facciamo ha qualche neo. Quest’anno lui e Sanchez sono più che un neo, ma nessuno è perfetto… nemmeno Beppone” gli fa eco Giuseppe. “Abbiamo sbagliato alla grande con lui, 8 milioni buttati” sostiene Elion. Ma c’è anche chi è fiducioso e incrocia le dita. “Io continuo a credere che entro fine stagione darà il suo contributo e non sarà poco. Ha solo bisogno di sbloccarsi” twitta DiegoR.

