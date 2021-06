Italia a Wembley: il successo manca dal 1997, un solo ko

Se c’è uno stadio che, più di ogni altro, rappresenta la pura essenza calcistica forse questo è quello di Wembley: lo storico impianto londinese (ricostruito tra il 2005 e il 2007) sarà il teatro di Italia-Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, ed anche della Final Four con le due semifinali e la finale.

Un luogo da sempre ammirato dai cultori del calcio e, perché no, anche temuto dai giocatori per la sua magia che spesso può trasformarsi in una pressione insostenibile: non è questo il caso dell’Italia, almeno a giudicare dai sei precedenti giocati in questa struttura.

Il bilancio è tutto sommato positivo: due successi, tre pareggi e una sola sconfitta (tutti contro l’Inghilterra ovviamente), peraltro risalente al 16 novembre 1977 e alle qualificazioni per i Mondiali dell’anno successivo disputati in Argentina (2-0, reti di Keegan e Brooking).

La prima vittoria arrivò al secondo tentativo il 14 novembre 1973 in occasione di un’amichevole decisa da Fabio Capello, che poi sarebbe diventato commissario tecnico proprio dei ‘Three Lions’ con alterne fortune. Quella gioia è rimasta l’unica per 24 anni, fino al match valido per la qualificazione a Francia ’98: decisivo Gianfranco Zola con un gran goal ancora oggi ricordato dai tifosi più attempati.

Tra i tre pareggi c’è anche il risultato dello scontro più recente, un’amichevole disputata nel marzo 2018 in preparazione dei Mondiali russi a cui l’Italia non ha preso parte: 1-1 firmato da Vardy e Insigne, a segno su rigore per la gioia del ct ad interim Gigi Di Biagio, che sarebbe poi stato sostituito in pianta stabile da Roberto Mancini.

Tra le storiche partite dell’Italia a Londra non può non essere preso in considerazione il 3-3 dell’Under 21 nel marzo 2007, quando Giampaolo Pazzini si regalò una giornata da sogno con una tripletta alla prima nel nuovo Wembley: nella lista dei bomber che hanno lasciato il segno in questo tempio del calcio c’è anche il suo nome.



OMNISPORT | 26-06-2021 09:24