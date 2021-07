Italia-Belgio, Mancini: "Sofferto solo alla fine, vittoria meritata"

L’Italia ha battuto il Belgio 2-1 e vola in semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna. In gol Barella e Insigne, inutile il rigore di Lukaku. Gli azzurri resistono fino al 98′ ed esplodono di gioia.

Al termine del match, il ct Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Rai: “Abbiamo meritato di vincere, sono stati straordinari i ragazzi nel gioco. Ci sta soffrire negli ultimi 10′, potevamo fare qualche gol in più ma siamo stati bravi. Nel primo tempo secondo me non abbiamo sofferto, c’era equilibrio. Non abbiamo patito, solo alla fine. Euro 2020? Noi non avevamo un risultato minimo, la strada è ancora lunga e vedremo cosa accadrà. La Spagna? Godiamoci questa vittoria, poi ci penseremo”.

OMNISPORT | 02-07-2021 23:06