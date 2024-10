Italia-Belgio: orario, formazioni, dove vederla in tv, Nations League

Domani sera gli azzurri di Spalletti sfideranno il Belgio per il terzo turno della fase a gironi di Nations League: le possibili scelte del ct azzurro

L’Italia chiede strada al Belgio per dare continuità alla sorprendente vittoria in Francia e al successo contro Israele, che hanno spinto gli azzurri di Luciano Spalletti al primo posto nel gruppo 2 di Nations League. Avversario di Donnarumma e compagni è il Belgio di Domenico Toscano, tre punti all’attivo (3-1 a Israele) e reduce dallo stop in terra francese (0-2).

Nations League, Italia-Belgio: dove vederla in diretta tv e streaming

Italia-Belgio si giocherà domani sera, giovedì 10 ottobre, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà visibile gratuitamente in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. In contemporanea si disputerà Israele-Francia, l’altra sfida del terzo turno della fase a gironi della Nations League.

Italia-Belgio, le probabili formazioni

Luciano Spalletti non dovrebbe accantonare il 3-5-2 (o 3-5-1-1, a seconda della posizione di Raspadori). Tra i pali Donnarumma, protetto dalla linea a tre difensiva formata da Di Lorenzo, in crescita sotto la gestione Antonio Conte, Bastoni e Calafiori.

Complice l’assenza di Barella, fuori per infortunio, Spalletti si affiderà a Frattesi, che sta sostituendo il cagliaritano anche all’Inter. In regia Tonali, con Ricci a completare il reparto nevralgico. Sulle corsie esterne agiranno Cambiaso e Di Marco.

Il peso dell’attacco, orfano degli infortunati Scamacca e Kean, poggerà sulle spalle di Retegui, già sette reti in campionato, reduce dalla tripletta al Genoa. Alle sue spalle, o accanto, si muoverà Raspadori.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. All.: Spalletti.

Sarà 4-2-3-1 per il Belgio di Domenico Toscano, che non potrà contare su Romelu Lukaku, rimasto a Napoli per migliorare ancora la sua condizione atletica. Al suo posto giocherà Openda.

Ci sarà, invece, De Ketelaere sulla trequarti, con ai lati Lukebakio e Doku. Alle loro spalle Tielemans e Onana. In difesa l’ex atalantino Castagne e l’ex bolognese Theate, con Faes e Debast davanti a Casteels.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. All.: Tedesco.

Italia-Belgio, precedenti e arbitro

Italia e Belgio si sono affrontate 24 volte, il bilancio è fortemente a favore degli azzurri che hanno vinto 16 volte. Soltanto 4 i successi dei Diavoli Rossi, altrettanti i pareggi.

L’arbitro dell’incontro sarà il norvegese Espen Eskas, coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Skjeseth Bashevkin. Quarto ufficiale Mohammad Usman Aslam (Norvegia). Al Var l’inglese Michael Riley.