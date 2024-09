Inter, Frattesi o Zielinski per rimpiazzare Barella? Inzaghi riflette, i tifosi hanno già scelto

Il centrocampista della Nazionale e il polacco in ballottaggio per prendere il posto del top player nerazzurro, infortunato: ma sul web gli interisti propongono un’altra soluzione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chi al posto di Barella? L’infortunio muscolare che ha colpito il centrocampista ha aperto il dibattito su chi debba sostituirlo nei prossimi impegni dell’Inter: Frattesi e Zielinski le alternative per Simone Inzaghi, intanto i tifosi pare abbiano già scelto sul web.

Inter, Barella torna dopo la sosta delle nazionali

Nicolò Barella non tornerà a giocare prima di un mese a causa della distrazione al retto femorale della coscia destra diagnosticata dopo il derby perso domenica dall’Inter. Il centrocampista non tornerà prima della pausa per le Nazionali, magari in tempo per il match con la Roma del 20 ottobre: per lo staff medico nerazzurro, però, salterà per infortunio le gare contro Udinese, Stella Rossa e Torino. Senza Barella, Simone Inzaghi deve scegliere con chi inserire a centrocampo accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan.

Inter, ballottaggio Frattesi-Zielinski per sostituire Barella

Le soluzioni non mancano all’Inter, che quest’anno ha aggiunto un giocatore del calibro di Piotr Zielinski ad un centrocampo che, tra le riserve, poteva già vantare Davide Frattesi e Kristian Asllani. Proprio il ballottaggio tra il polacco e l’azzurro terrà banco prima della trasferta di Udine. Al momento Frattesi pare favorito, l’azzurro ha avuto finora un minutaggio lievemente maggior rispetto a Zielinski (178’ contro 116’), entrando in campo in tutte le partite di campionato e giocando titolare la gara di Monza: l’ex Sassuolo è più dinamico e predisposto a coprire la stessa porzione di campo di Barella.

Quella di Manchester, invece, è stata l’unica apparizione da titolare in questa stagione di Zielinski, che però può rendere l’Inter più imprevedibile con la sua tecnica e le improvvise accelerazioni palla al piede.

Inter, i tifosi vogliono Frattesi e Zielinski con Calhanoglu

Sul web, intanto, i tifosi sembrano aver già sciolto il ballottaggio Frattesi-Zielinski in altro modo. Per molti supporter dell’Inter, infatti, i due centrocampisti meritano entrambi di partire titolari in una squadra che ha bisogno di forze fresche in mediana. Mkhitaryan, infatti, non ha iniziato bene la stagione e proprio nel derby ha vissuto una delle sue peggiori serate in nerazzurro. Per i tifosi, dunque, Inzaghi dovrebbe lanciare un centrocampo con Frattesi, Calhanoglu e Zielinski. “Vista l’assenza di Barella e lo scarso rendimento di Mkhitaryan, Inzaghi dovrebbe rivoluzionare il centrocampo e mettere sia Zielinski che Frattesi”, scrive Amedeo su X. “Potrebbe far giocare Frattesi e Zielinski con Calha, è il mix migliore”, aggiunge Peter. “Inzaghi deve iniziare a far giocare Zielinski perchè Miki sta facendo male dall’inizio della stagione. Senza Barella ci vogliono Piotr e Frattesi”.

Alessandro, invece, è scettico: “Barella è insostituibile ma l’opzione più vicina alle sue caratteristiche è Zielinski. Con Frattesi cambia lo stile di gioco, soprattutto se esce Mkhitaryan. Non li metterà entrambi”. Anche Gian è sicuro: “Spoiler: giocherà Mhkitaryan”. Così come Matteo: “Servirebbero entrambi, ma sappiamo tutti che l’armeno partirà titolare”.