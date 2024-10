Napoli, Lukaku ha già cancellato Osimhen: le parole di Pardo scuotono il web

Il bomber non è ancora al top ma contro il Como è stato decisivo con un gol e due assist, per Conte sposta gli equilibri, i tifosi pazzi del belga

C’era una volta Osimhen re di Napoli. Il nigeriano nell’anno dello scudetto era l’idolo del Maradona: gol a raffica e una fame di vittorie che infiammava le folle. Poi il declino, le liti con gli allenatori, i capricci per il contratto fino all’addio scontato senza neanche un saluto per la piazza. Oggi però Napoli ha un nuovo eroe, Romelu Lukaku che ha spazzato via le critiche per le precedenti due partite senza gol risultando decisivo col Como: un gol su rigore e due assist. Napoli è già ai suoi piedi.

Lukaku, le parole di Pardo a Dazn

Entusiasta del belga anche Pierluigi Pardo che nella cronaca su Dazn si è sbilanciato dicendo: “Se troverà una condizione fisica non dico come quando era all’Inter, ma anche all’80-85%, farà cose inimitabili. Quanti gol può fare? L’anno scorso ne ha fatti 21 alla Roma ma aveva l’esperienza europea, secondo me quest’anno in campionato può arrivare tranquillamente a quota venti. Poi non è un giocatore soltanto gol e assist, ma è tutto il contributo che dà alla squadra. Sposta gli equilibri”.

Napoli, Conte si tiene stretto Lukaku

Di equilibri parla anche Antonio Conte: “Lukaku è un giocatore che può sempre spostare gli equilibri, è cresciuto di condizione. Sicuramente può fare meglio, deve continuare a lavorare come sta facendo”. E lui? A caldo a Sky ha detto: “Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Per me è un percorso perché sono arrivato tardi, tutto il merito va ai miei compagni, allo staff tecnico, ai tifosi. Io resterò a Napoli a lavorare senza andare in Nazionale. Dobbiamo continuare così. Adesso si va in nazionale, noi che restiamo qui continuiamo a lavorare e ci prepariamo per le prossime partite. McTominay? Lui conosce il mio gioco, abbiamo giocato insieme a Manchester due anni fa. Io so la sua capacità davanti la porta che è micidiale, ci aspettiamo tanti gol e assist da lui. Sta facendo molto bene e deve continuare così”.

L’ironia dei tifosi napoletani sui social per Lukaku

Dopo il gol su calcio di rigore, ieri lo speaker degli azzurri al Maradona ha pronunciato il nome del belga per 9 volte consecutive scatenando una bolgia nel tifo partenopeo. Fioccano anche le reazioni sul web: “Mannaggia, Lukaku non è ancora in condizione. Ha fatto solo un goal e due assist” e poi: “Non è appropriato paragonare Lukaku a Osimhen, i due hanno modi totalmente diversi di interpretare il ruolo: Victor è un finalizzatore; Big Rom é un facilitatore, nel gioco di Conte meglio il facilitatore”.

E ancora: “Forse Lukaku non sarà il bomber di qualche anno fa, non attacca la profondità come il nigeriano, ora gioca più spalle alla porta, ma che giocatore! Oggi due assist favolosi…gioca per la squadra, non si sbatte come Osimhen ma è un leader come ce ne sono pochi ”

C’è chi scrive: “Cosa dirà ora Di Canio su Lukaku? Continuerà a criticarlo? Stasera 2 assist e un gol. Aggiornare il tabellino, please” e infine: “Romelu Lukaku non è al top della condizione, lui però non lo sa e fa 1 goal e 2 assist”.