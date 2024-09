Il Napoli è primo ma Lukaku ancora non c'è: i dubbi di Sky e le paure dei tifosi

I tifosi partenopei avanzano già i primi dubbi su Lukaku: c'è chi non è particolarmente convinto del belga dopo due gare a secco in campionato

Che succede a Lukaku? Il Napoli torna in vetta dopo 500 giorni con Politano e Kvaratskhelia che hanno annientato il Monza in mezz’ora. Ma tra i promossi, nonostante la vittoria di squadra e ricca di bel gioco, questa volta non c’è l’attaccante belga dei partenopei che non ha partecipato allo show dei gol ed è stato poco decisivo durante tutto il corso della gara. Al club di Sky Sport viene analizzata la prestazione di Lukaku: dall’ex difensore Beppe Bergomi arrivano dure parole e una parziale bocciatura. Intanto, i tifosi sul web danno un consiglio al calciatore del Napoli.

Napoli, Lukaku resta a secco per due gare consecutive

Si blocca il belga. Nelle ultime due gare da titolare contro Juve e Monza, Romelu Lukaku non ha convinto. Bebbe Bergomi, al club di Sky, ha espresso dei dubbi sul calciatore: “Ha fatto fatica, mi aspettavo di più. Ma non è arrivato da tantissimo. Non vedo suoi movimenti offensivi particolarmente interessanti. L’unica cosa che può fare il Napoli è cercare di aiutare Lukaku con i movimenti di Politano e Kvara e di non lasciarlo troppo solo come punta unica”.

E Di Canio ha poi aggiunto: “Deve recuperare la forma fisica ma anche quella mentale. Dovrà essere bravo Conte: non è scontato che rendano insieme, è passato tempo dall’ultima volta. Sono passati 3 anni dal momento della sua resa massima…”

Anche Luca Marchegiani boccia la prestazione di Lukaku

La prestazione del belga non ha convinto neanche l’ex calciatore Luca Marchegiani: “A Conte non basta questo Lukaku, fa quello che gli viene chiesto ma serve più efficacia. Sicuramente non è una prestazione che prende l’occhio. Solo da un suo spunto è nata una palla interessante per McTominay”.

I tifosi del Napoli danno dei consigli a Lukaku

“La difficoltà maggiore che avrà il giocatore a Napoli è il mangiar sano per continuare a dimagrire.” Scherzano così alcuni tifosi sui social. C’è poi chi aggiunge: “Figuratevi a Napoli tra pizze, zeppone e panzarotti quanto mangerà Lukaku”. E ancora: “Sicuramente si riprenderà, era arrivato fisicamente in forma a Napoli ma non si deve ancora accontentare…”

C’è poi chi scrive: “Tutto bene, ma dubbio è sempre quello. Lukaku è buon acquisto? Capisco ritardo di condizione, ma con solo impegno di campionato, dovrebbe far di più che passeggiare in campo. Oggi seconda sostituzione consecutiva. Vedo solo io un Napoli che gioca meglio quando lui non è in campo?”

E infine: “Prima di parlare di scudetto meglio aspettare un altro mesetto per vedere un Lukaku più in forma. Perché senza un bomber non si vincono gli scudetti. Per ora il Napoli non è da scudetto perché non ha il miglior bomber del campionato.”