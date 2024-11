Italia-Francia U21 dove vederla in diretta tv e streaming amichevole: orario e probabili formazioni

Centrata la qualificazione agli Europei, l'Italia U21 torna in campo contro i pari età della Francia: Nunziata fa le prove generali in vista della rassegna in Slovacchia

Staccato il pass per gli Europei in programma a giugno in Slovacchia, l’Italia Under 21 torna in campo per affrontare un’amichevole di lusso con i pari età della Francia. Per Nunziata l’occasione di gettare le basi per la rassegna continentale, a cui gli azzurrini puntano con decisione.

Italia-Francia U21, quando si gioca e a che ora

L’amichevole tra Italia e Francia Under 21 andrà in scena allo stadio Castellani di Empoli. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 novembre con fischio d’inizio alle 16:15. Quello contro i galletti allenati da Gerald Baticle, che ad agosto ha preso il posto del dimissionario Thierry Henry, è il primo due impegni della nazionale allenata da Carmine Nunziata, che martedì 19 novembre, alle 18.15, affronterà anche l’Ucraina a La Spezia.

Il ct va a caccia di conferme dopo il primo posto ottenuto nel Gruppo A delle qualificazione all’Europeo 2025 in Slovacchia con un ruolino di marcia di sei vittorie e quattro pareggi.

A che ora e dove vedere Italia-Francia U21 in diretta TV

La partita degli Azzurrini, in programma alle 16:15 di venerdì 15 novembre, è un’esclusiva Rai, che la trasmetterà in chiaro e gratis. Per non perdersi neppure un istante dell’amichevole di lusso contro i bleus basterà sintonizzarsi su RaiSport.

Amichevole, Italia-Francia U21 dove vederla in streaming

Essendo targata Rai, la sfida tra Italia e Francia U21 potrà essere seguita in streaming su RaiPlay, piattaforma disponibile anche come app su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni

L’Italia si dispone sul rettangolo verde con il 4-3-2-1, ecco le possibili scelte di Nunziata: tra i pali ci sarà Desplanches, quindi pacchetto arretrato che dovrebbe essere composto da Kayode, Ghilardi, Coppola e Ruggeri.

In mezzo al campo si candidano a partire dal primo minuto Casaderi, Bianco e Ndour, con Baldanzi e Gnonto sulla trequarti a supporto del terminale offensivo Francesco Pio Esposito.

La Francia, classificatasi al secondo posto alle spalle della Slovenia nel Gruppo H, si schiera col 4-3-3: dell’undici titolare dovrebbe far parte l’esterno offensivo della Lazio Tchaouna, il talento del Lione Cherki al centro dell’attacco.