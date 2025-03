Italia-Germania, moviola: Rovella graziato, record da dimenticare per Maldini

La prova dell’arbitro Letexier a San Siro nell’andata dei quarti di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ne ha ammoniti tre

Francois Letexier, la scelta dell’Uefa per Italia-Germania, con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Il fischietto francese ad Euro2024 ha arbitrato la finale e vanta 68 partite Uefa all’attivo. Internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Letexier è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni ed ha arbitrato spesso club italiani. Nel recente match di Champions tra Lipsia e Juve fece infuriare i bianconeri, negando un netto rigore e sbagliando quasi tutto. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Letexier con gli azzurri

Letexier ha un solo precedente con gli azzurri: la prima gara di Luciano Spalletti come Commissario Tecnico della Nazionale, disputata in Macedonia del Nord il 9 settembre del 2023 (il match si concluse 1-1, con gol di Ciro Immobile).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Lissorgue IV uomo, Brisard al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rovella, Amiri, Maldini.

Italia-Germania, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara che ha visto uno Spalletti assai nervoso alla fine. Dopo 3 minuti Rovella viene graziato: il play della Lazio trattiene vistosamente Musiala e rischia subito un giallo che gli viene perdonato. Dopo la mezzora intervento secco di Raum su Politano, anche in questo caso Letexier non interviene e l’ammonizione non scatta. A un minuto dall’intervallo piccola tensione tra Donnarumma e Rudiger, ma ha ragione l’azzurro che ha ricevuto un fallo su azione d’angolo.

Primo giallo al 52′: è per Rovella dopo un fallo su Goretzka. Al 55′ giallo anche per Amiri, autore di una netta trattenuta su Calafiori in ripartenza. Al 74′ Maldini, entrato da appena tre minuti, viene ammonito per essere entrato in netto ritardo su Kimmich. Dopo il recupero Italia-Germania finisce 1-2.