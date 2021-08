Italia, i convocati di Roberto Mancini: si rivede Zaniolo

Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha appena diramato la lista dei convocati per le prossime tre partite di qualificazione al Mondiale in Qatar, che si giocherà nell’inverno del 2022, contro Bulgaria, Lituania e Svizzera. Il Mancio conferma, come prevedibile, l’ossatura che ha dominato il Campionato Europeo itinerante conclusosi con l’apoteosi di Wembley contro l’Inghilterra, aggiungendo alcuni giocatori che al tempo non erano a disposizione. Leonardo Spinazzola unico assente per infortunio.

Nel giro della nazionale azzurra torna il laziale Manuel Lazzari, scartato dal Mancio, oltre a Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini, che erano infortunati quando Mancini scelse gli uomini da portarsi (Sensi era un forte candidato, ma venne scartato dato che anche Verratti era in condizioni precarie). la notizia più bella è però il ritorno in azzurro di Nicolò Zaniolo, che dopo una doppia rottura del legamento crociato del ginocchio (l’ultima proprio in nazionale contro l’Olanda), può finalmente riprendersi la nazionale.

Oltre ai giovani Raspadori e Kean, ecco la prima convocazione ufficiale in nazionale maggiore per Scamacca.

I convocati

PORTIERI: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Lazzari, Mancini, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti, Zaniolo

ATTACCANTI: Belotti, Bernardeschi, Berardi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean, Raspadori, Scamacca

OMNISPORT | 27-08-2021 19:04