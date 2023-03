I prossimi campionati europei si giocheranno in Germania e la nostra Nazionale deve difendere il titolo conquistato a Wembley

21-03-2023 11:02

L’ultima partita degli Europei, per l’Italia, è stata quella gloriosa di Wembley: battendo i padroni di casa dell’Inghilterra ai rigori, infatti, gli Azzurri di Roberto Mancini conquistarono il titolo. Si riparte proprio dagli inglesi e dal Maradona giovedì prossimo: iniziano le qualificazioni per gli Europei 2024, previsti in Germania. Vediamo come funziona la formula, chi si qualifica e come.

Dieci gironi, 23 posti a disposizione

Tra un Europeo e l’altro, c’è stata la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar per l’Italia del Mancio. Consolazione piccola la Final Four di Nations League, che si giocherà a giugno nei Paesi Bassi (semifinali Italia-Spagna e Croazia-Olanda).

Nel girone di qualificazione per gli Europei, gli Azzurri – oltre all’Inghilterra – trovano Ucraina, Macedonia del Nord (proprio lei) e Malta (l’avversaria di domenica). Le partite si disputeranno da marzo a novembre 2023. Si qualificano direttamente per la fase finale le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate. Gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 con i play off (semifinali e finali). A queste squadre bisogna poi aggiungere la Germania, qualificata di diritto in quanto padrona di casa.

Qualificazioni Euro 2024: ecco la composizione dei gironi

Andiamo a scoprire quali sono le composizioni dei gironi di qualificazione a Euro 2024:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta.

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldova.

Gruppo F: Belgio, Austria Svezia, Azerbaijan, Estonia.

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtestein.

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia.

Qualificazioni Euro 2024: il calendario dell’Italia

Un occhio, infine, al calendario che attende l’Italia, che dopo i due impegni di marzo dovrà attendere settembre per tornare in campo per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024.