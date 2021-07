Italia - Inghilterra: Fiona May tifosa divisa tra le due Nazioni

Fiona May è una delle tante tifose che questa sera guarderà davanti alla tv il match tra Italia e Inghilterra.

Per lei non sarà una partita come le altre visto che è nata in Inghilterra ma è cittadina italiana e con i colori azzurri ha sempre preso parte a tutte le competizioni di atletica.

Intervistata da “Gazzetta Dello Sport” ha spiegato di essere in difficoltà riguardo a chi tifare: ” La posta in palio è alta e non riesco a schierarmi. Tiferò solo per lo spettacolo e da questo punto di vista sono certa che mi divertirò”

E in famiglia ci sarà un bel clima: “Da Derby, dei miei genitori e della mia sorellina Natasha. Sono tutti in fibrillazione. Papà, roba da matti, mi ha detto che è felice di essere ancora in vita, così da poter assaporare questi momenti”.

OMNISPORT | 11-07-2021 10:01