Italia, Mancini non vuole ansia e Bonucci striglia la squadra

In vista di Irlanda del Nord-Italia, ultimo e decisivo match del girone per il Mondiale in Qatar 2022, Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha esordito parlando della partita contro la Svizzera, che ha complicato i piani dei campioni d’Europa.

Italia, Roberto Mancini predica calma

Roberto Mancini spiega cosa è successo venerdì sera all’Olimpico: “Contro la Svizzera abbiamo sofferto un po’ l’ansia: contro l’Irlanda del Nord ci sarà pressione ma dobbiamo evitare l’ansia”.

Ansia che è stata decisiva specialmente a pochi minuti dalla fine, quando Jorginho ha sbagliato il rigore del 2-1 dopo aver fallito sempre alll’andata contro la Svizzera. Adesso gli azzurri sono praticamente costretti a vincere con l’Irlanda del Nord e per non rischiare non basta un 1-0. Con la Svizzera, infatti, sarà battaglia a distanza sulla differenza reti.

Italia, Mancini sui recuperi e formazione

Per Roberto Mancini c’è ancora qualche dubbio di formazione, ma nel frattempo il ct recupera una pedina fondamentale: “Barella sta bene – ha proseguito Mancini alla vigilia del match ai microfoni della Rai -, sta anche meglio di quanto non stesse con la Svizzera. Tonali? E’ cresciuto molto, potrebbe giocare dall’inizio”.

Il reparto che sarà decisivo però sarà quello dell’attacco, ma Mancini sorvola sulla formazione e indica la via per la vittoria: “Non è importante se gioca un falso o un vero nove: conta la mentalità”.

Italia, Bonucci tira le orecchie alla squadra

Insieme al mister Mancini, ha preso la parola anche il capitano Bonucci: “Dovrà essere l’Italia che abbiamo visto nelle partite di qualificazioni all’Europeo, all’Europeo e nelle prime gare delle qualificazioni mondiali. Ci sarà di portare a casa il risultato con le nostre doti dimenticandoci quello è stato il recente passato. Essere campioni d’Europa non ci dà diritto alla vittoria prima di giocare, quindi dobbiamo mettere da parte questo pensiero e il pareggio arrivato a Roma venerdì, ma guardare soltanto avanti ed essere concentrati sulla partita che dobbiamo fare. Sono sicuro che faremo una grande prestazione”.

