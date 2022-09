Italia, Mancini torna a sorridere e Raspadori svela un retroscena

23-09-2022 23:24

L’Italia batte l’Inghilterra 1-0 e adesso, in caso di vittoria contro l’Ungheria, si qualificherebbe per le final four della Nations League. Non solo, gli azzurri sono certi di essere testa di serie per il sorteggio dei prossimi Europei.

Italia-Inghilterra, la soddisfazione di Mancini

Al termine del match, Roberto Mancini è apparso soddisfatto: “È stata una serata importantissima, il risultato ci lascia tranquilli per le teste di serie al sorteggio (l’Italia sarà testa di serie nell’urna dell’Europeo 2024, ndr) e ci permette di giocarsi l’accesso alle semifinali di Nations League – dice il c.t. azzurro a caldo, ai microfoni di Raisport -. Abbiamo battuto l’Inghilterra che è una delle nazionali più forti al mondo“.

Sulla formazione schierata in campo, Mancini ha la sua opinione: “Il 3-5-2? Ho sempre detto che il sistema non conta, è invece importante l’atteggiamento, lo stare alti, aggredire. Abbiamo ancora delle difficoltà oggettive perché siamo una squadra giovane, ma è una vittoria importante perché stiamo attraversando questo momento di sofferenza”.

Italia-Inghilterra, le parole dei protagonisti Raspadori e Bonucci

Migliore in campo Raspadori, che al termine della sfida tra Italia e Inghilterra fa una rivelazione: “La cosa più bella è che Leo mi aveva suggerito la giocata poco prima. Sono stato fortunato che mi è arrivata la palla giusta per un gran gol. Abbiamo fatto una grandissima prestazione con una grande squadra. Ci siamo sacrificati ed è arrivato anche il risultato. Avevamo bisogno di un risultato del genere in uno stadio così. Dobbiamo avere ambizione e dobbiamo continuare a lavorare per fare bene perché ci aspetta un’altra partita importante lunedì a Budapest”.

Infine, il capitano Bonucci (che oggi raggiunge Chiellini e De Rossi a quota 117 presenze in azzurro) si è espresso così su San Siro: “L’accoglienza e l’appoggio del pubblico è stato importante. Una grande prestazione, ci chiedevano l’orgoglio e l’abbiamo messo in campo. In questo modo si può continuare a crescere. Pubblico fantastico che ringraziamo. Il match? Siamo partiti bene e poi ci siamo abbassati ma abbiamo controllato la partita senza rischiare se non alla fine. Su questo dobbiamo lavorare, stare sempre corti, la squadra merita un applauso. Il gol? L’avevo detto prima a Raspadori della giocata, quella linea di passaggio mi viene abbastanza bene“.