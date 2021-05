Italia, Riva: "Possiamo vincere Euro2020"

Chi meglio di lui può parlare con saggezza ed esperienza di calcio e di nazionale?

Gigi Riva, storico calciatore del Cagliari e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare degli azzurri di Roberto Mancini. Un’analisi mirata che esprime tutta la fiducia dell’ex attaccante sui calciatori convocati per Euro2020 e soprattutto per Nicolò Barella.

Ecco le sue parole sull’11 di mister Mancini che si appresta a vivere l’avventura degli Europei: “Di questa Nazionale mi piace l’entusiasmo, la freschezza il temperamento. Vincere un altro Europeo? Perché no, giochiamo per vincere non per fare la presenza. I nostri ragazzi sono forti e sono sicuro che diranno la loro durante la competizione“.

Per l’ex rombo di tuono, il centrocampista dell’Inter Barella è il suo preferito: “Vivo la mia vecchiaia pensando a Cagliari e alle soddisfazioni che ho avuto. E anche alla Nazionale. Mancini non si discute, ha saputo dare un’impronta tutta sua alla nazionale e con grande successo. Barella è il mio preferito“.

OMNISPORT | 26-05-2021 12:24