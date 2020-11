Italia, show in Nations League: 2-0 alla Polonia, è prima nel girone

Bellissima e vincente : è l’ Italia che scende in campo a Reggio Emilia , e che batte per 2-0 la temuta Polonia in Nations League superandola nella classifica del girone insieme all’Olanda. Gli Azzurri, dominanti in campo anche oltre le due reti di Jorginho e Berardi , continuano infatti a incantare e potrebbero centrare la Final 4 della competizione già dopo la prossima partita contro la Bosnia .

L’Italia, che deve ancora rinunciare a Roberto Mancini fermato dal Coronavirus, manda in campo una formazione ampiamente rimaneggiata agli ordini di Alberico Evani . Così insieme a Belotti agiscono Insigne e Bernardeschi in attacco, ancora fiducia a Locatelli in mediana, mentre la nuova coppia di centrali difensivi è Acerbi-Bastoni . A destra Florenzi , capitano per una notte.

La formazione inedita non spaventa gli Azzurri, che sin dai primi minuti costringono in difesa la Polonia . Il primo squillo nasce da un colpo di tacco di Barella , che libera Bernardeschi al tiro: Szczesny dice di no al suo compagno. Al 20′ è invece l’arbitro a strozzare in gola l’urlo del gol a Insigne : il suo destro sfonda la rete, ma Belotti era in fuorigioco .

L’Italia però non si ferma e lo stesso Belotti si rifà cinque minuti dopo, quando in area costringe alla trattenuta Krychowiak : è rigore , che Jorginho trasforma con grande freddezza al 27′ . E su grande schema degli Azzurri, Belotti sfiora il raddoppio ancor prima dell’intervallo.

Il tema della partita non cambia nella ripresa: la Polonia non c’è , Lewandowski non è mai pericoloso . Lo è l’Italia, che dopo meno di quattro minuti sfiora nuovamente il raddoppio con Barella . Ci provano poi anche Insigne, Emerson e Berardi , subentrato a Bernardeschi.

La Polonia, nervosissima, perde Goralski per espulsione . Belotti chiede invano un rigore e il raddoppio arriva: lo mette a segno Berardi , al termine di un’azione avvolgente, con quasi 30 passaggi consecutivi dell’Italia. Un’Italia che convince sempre più.

