Italia-Spagna, Barella: "Squadre simili. Dispiaciuto per Lukaku"

Nicolò Barella è intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale tra Italia e Spagna a Euro 2020: “Sarà una bella partita, cercheremo di battere il loro centrocampo e di battere la Spagna – le parole del centrocampista azzurro -. Il mister ci ha dato una mentalità vincente, giochiamo sempre per vincere. E’ una gara difficile, siamo due squadre simili, vogliamo entrambe il pallino del gioco. Il gruppo è la nostra forza, Jorginho e Verratti due fenomeni”.

Per Barella il successo dell’Italia è merito del gruppo: “E’ bello ricevere tanti complimenti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, il fulcro di tutto è il gruppo, la forza d’intenti comune. E’ quello che cercheremo di portare fino alla fine della competizione e negli anni. Il centrocampo è il reparto dove passa il gioco, Jorginho e Verratti sono due fenomeni e cercano di far girare la squadra. Io cerco di pensare all’inserimento. Siamo tutti titolari, non sono solo io il titolare o Locatelli solo l’alternativa. Ci sono Pessina, Castrovilli, chi è rimasto a casa per infortunio o scelte. Parlare solo di noi tre sarebbe irrispettoso ma insieme a quello dell’Inter è uno dei centrocampi più forti in cui abbia giocato. Però qui mi trovo altrettanto bene. Qui c’è rispetto tra tutti ma dentro di noi creiamo delle rivalità che ci spingono a fare meglio e poi a vincere”.

Peccato per Spinazzola: “E’ stato strano, non festeggiare perché è successo qualcosa al tuo compagno, un protagonista, è stato difficile. E’ stato il primo gol per il quale non ho esultato a fine partita. Il calcio dà tanto, ci toglie tanto, purtroppo è il nostro lavoro, la nostra passione. Non possiamo far altro che renderlo orgoglioso in altri modi e festeggiare per lui”.

Un pensiero finale anche per il compagno in nerazzurro Lukaku: “Ero dispiaciuto per lui, abbiamo creato qualcosa di speciale ma avrà tante altre occasioni per festeggiare”.

OMNISPORT | 04-07-2021 15:17