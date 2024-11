Italia, Spalletti che coraggio: le formazioni per Belgio e Francia

Senza Calafiori e Pellegrini e con il ritorno di Barella tra i convocati, il ct cambierà qualcosa nell'11 titolare per il doppio impegno di Nations

Una volta archiviata la 12a giornata di Serie A, sarà di nuovo tempo di nazionali. L’Italia si gioca la vetta del Gruppo 2 di Lega A di Nations League nella doppia sfida contro Belgio e Francia. Ecco le possibili scelte di formazione di Spalletti, che intende chiudere subito il discorso per la qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Quando gioca l’Italia contro Belgio e Francia

Si parte giovedì 14 novembre con la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League in programma alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio.

La classifica vede l’Italia in testa a quota 10, la Francia a 9 e il Belgio a 4 (Israele, a zero, è tagliata fuori dalla corsa ai primi due posti): agli azzurri basterà non perdere contro i Diavoli Rossi per avere la certezza dell’accesso ai quarti. Dovesse andare male nella capitale belga, la squadra di Spalletti potrà riprovarci domenica 17 novembre contro i Bleus allo stadio Meazza di Milano.

Le scelte di formazione di Spalletti: cosa cambia

Il ct proseguirà nel solco di quel 3-5-1-1, che sta fornendo ottime indicazioni dopo il disastro a Euro2024. Se tra i pali ci sarà come sempre capitan Donnarumma, qualcosa cambierà in difesa vista l’assenza causa infortunio di Calafiori.

A sostituire il calciatore dell’Arsenal dovrebbe essere Buongiorno: dunque, terzetto difensivo in salsa partenopeo con Di Lorenzo, l’ex Toro e Bastoni, pronto a tornare sul centro-sinistra. Sulle corsie laterali nessun dubbio: a destra confermato Cambiaso, mentre a sinistra non si discute Dimarco, semplicemente superlativo nelle ultime uscire in azzurro.

Il ritorno di Barella e l’infortunio di Ricci: chi in mezzo?

Dopo aver saltato le ultime due sessioni per infortunio, Barella è tornato a disposizione della Nazionale e ovviamente si candida a indossare una maglia da titolare. Il ballottaggio è con il compagno di squadra Frattesi: non sarà una scelta facile per Spalletti, visto che l’ex Sassuolo si esalta con la casacca dell’Italia rivelandosi letale con i suoi inserimenti.

Da valutare le condizioni di Ricci, uscito al minuto 64 del derby della Mole per un problema alla caviglia: il laziale Rovella si candida all’esordio? Dell’undici iniziale farà parte Tonali, che si è ripreso subito il centrocampo azzurro in seguito alla lunga squalifica.

Verso Belgio-Italia: il ballottaggio per il partner di Retegui

Toccherà al capocannoniere della Serie A Retegui guidare l’Italia ai quarti con i suoi gol. Il ct ha più volte elogiato il bomber venuto dall’argentino che è sbocciato definitivamente alla corte di Gasperini. Senza Pellegrini, escluso dalla lista dei convocati, chi giocherà a sostegno del centravanti dell’Atalanta?

L’indiziato numero uno è Raspadori, con Maldini jr che insidiare il giocatore del Napoli in virtù del pochissimo spazio finora trovato nel Napoli di Conte. Dal risultato della partita col Belgio dipenderanno poi le scelte per il successivo impegno con la Francia. In caso di qualificazione ai quarti centrata, Spalletti potrebbe optare per un massiccio turnover con chances anche per i giovani come Savona: un atto di coraggio del ct che ha già dimostrato di gradire la linea green.

Belgio-Italia, la probabile formazione degli azzurri