Italia: Spalletti coraggioso, ecco tutte le scelte per il Belgio

Gli azzurri impegnati nella terza giornata di Nations League, il ct opta per il 3-5-1-1 che ha fornito ottime risposte contro la Francia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia torna in campo dopo l’exploit nelle prime due giornate di Nations League. Spalletti affronterà prima il Belgio all’Olimpico, poi Israele al Friuli: l’obiettivo è confermare il primato nel Gruppo 2 di Lega A. Il ct va a caccia di conferme ed è per questo motivo che sembra non avere dubbi in merito alla formazione da schierare contro i Diavoli Rossi.

Verso Italia-Belgio: Spalletti opta per la continuità

L’appuntamento è fissato per domani (giovedì 10 ottobre) alle 20:45. Lo stadio Olimpico di Roma fa da cornice alla sfida valevole per la terza giornata di Nations League tra Italia e Belgio, novanta minuti che diranno tanto sulla rinascita degli azzurri dopo il flop agli Europei in Germania.

Spalletti, che ha regalato la prima chiamata a Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini, sceglie la linea della continuità. Il tempo degli esperimenti è fallito. Dunque, avanti col 3-5-1-1, il sistema di gioco che ha consentito alla Nazionale di mandare al tappeto i vicecampioni del mondo della Francia in casa loro e a seguire Israele.

Le scelte del ct: nessun dubbio in difesa e a centrocampo

Contro il Belgio orfano di Lukaku, che ha preferito restare a Napoli per ritrovare lo smalto dei migliori anni, Spalletti non sembra avere particolari dubbi di formazione. Nel 3-5-1-1 disegnato dal tecnico di Certaldo figura Donnarumma tra i pali, con il terzetto difensivo che sarà formato da Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, orma titolare nell’Arsenal di Arteta e anche in gol nella supersfida col Manchester City.

A presidiare le corsie laterali Cambiaso e Dimarco, le cui qualità sono esaltate da questo sistema di gioco. In mediana si va verso la conferma di Frattesi, Ricci e Tonali: i tre hanno fornito risposte importanti nei due match vinti contro Francia e Israele.

In due per una maglia: chi gioca al servizio di Retegui?

Il ballottaggio riguarda Raspadori e Pellegrini, che si contendono il posto a sostegno di Retegui, galvanizzato dalla tripletta messa a segno contro il ‘suo’ Genoa. L’attaccante del Napoli sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Conte ed è un fattore che potrebbe incidere nella scelta finale di Spalletti, che ad ogni modo stravede per Jack. Pellegrini, invece, sta giocando senza però brillare in questo inizio di stagione tormentato e complicato della Roma. Chi la spunterà?

Italia-Belgio, le probabili formazioni