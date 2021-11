Italia-Svizzera: Mancini nei guai, gli Azzurri perdono il loro leader

10-11-2021 13:21

Non si ferma l’emorragia di Azzurri: Roberto Mancini ha perso un altro pezzo da novanta, Giorgio Chiellini, in vista di Italia-Svizzera, partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Italia-Svizzera: Mancini perde anche Chiellini

Il difensore bianconero era dato in dubbio fin da sabato, dopo il forfait per la partita di campionato contro la Fiorentina, ma le indiscrezioni degli ultimi giorni lo davano in ripresa per la gara contro gli elvetici. Ora la notizia dello stop: il centrale veterano non ha recuperato dal problema all’adduttore, e sarà costretto a saltare il match. Chiellini dovrebbe saltare anche l’ultima partita contro l’Irlanda del Nord, e lascerà subito Coverciano per tornare alla Juventus ed essere valutato dallo staff medico bianconero.

Italia-Svizzera: gli assenti azzurri e tutte le alternative di Mancini

Oltre a Chiellini, Mancini sarà costretto a giocarsi la qualificazione diretta al Mondiale senza Pellegrini, Zaniolo, Immobile, tutti tornati nei rispettivi club per curare gli infortuni. Si aspettano novità da parte di Nicolò Barella, che ha lavorato a parte e resta in dubbio per il match dell’Olimpico.

Il ct jesino sta studiando la formazione da mettere in campo. In difesa uno tra Acerbi e Bastoni affiancherà Bonucci (anche lui non al 100%), mentre a centrocampo con Locatelli e Jorginho potrebbe esserci uno tra Pessina, Tonali e Cristante se Barella non riuscirà a recuperare in tempo.

In attacco al centro del tridente con Chiesa e Insigne ci sarà con ogni probabilità Belotti, anche se Scamacca e Raspadori si giocano una chance.

Italia-Svizzera: la situazione del girone

Italia e Svizzera sono attualmente appaiate a 14 punti al comando del Gruppo C: la gara di venerdì è uno spareggio per il primo posto nel girone e l’accesso diretto ai Mondiali in Qatar nel 2022. Entrambe le selezioni dopo 6 partite contano quattro vittorie e due pareggi, con gli Azzurri leggermente in vantaggio per il numero di gol fatti (12 contro 10). La seconda nel girone accederà ai play off: una eventualità che i nostri vogliono assolutamente scongiurare dopo l’incubo con la Svezia di quattro anni fa.

