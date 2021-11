Italia, tifosi inferociti contro il bomber: Non convocatelo più

16-11-2021 20:09

Il giorno dopo il tragico epilogo del girone di qualificazione al Mondiale in Qatar dell’anno prossimo, che dopo il pareggio a reti bianche con l’Irlanda del Nord ha condannato l’Italia di Roberto Mancini a giocarsi il tutto e per tutto in un playoff complicato a marzo, le dichiarazioni di uno dei grandi assenti delle ultime uscite, Ciro Immobile, mandano su tutte le furie i tifosi azzurri, che affidano ai social i propri malumori.

Immobile e il piano per la Juve

Proprio oggi, infatti, l’attaccante della Lazio, che aveva lasciato per infortunio il ritiro della Nazionale prima dei due decisivi impegni con la Svizzera e i nordirlandesi, si è detto fiducioso per il recupero in vista del match in programma sabato sera all’Olimpico contro la Juventus valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell’evento Fratelli Tutti, il centravanti di Torre Annunziata ha spiegato:

Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l’edema per effettuare gli esami. Playoff? Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo contro la Svezia nel 2017. Ci sarò contro la Juve? Speriamo. Ci proviamo.

La reazione dei tifosi alle parole di Immobile

Proprio l’ultima affermazione ha scatenato l’ira dei tifosi sui social. C’è chi scrive: “Già sono 2 convocazioni della nazionale che salta e la domenica dopo gioca ah ah ah e Lotito se lamenta pure ahhhahahahahh” e ancora: “Gente cosi non merita la Nazionale“, “Ci avrei giurato che con la Juve ci sarebbe stato”. I commenti contro il bomber si sprecano. Qualcuno scrive: “Spero che queste persone non vengano più chiamate in Nazionale” o anche. “Spero non lo chiamino più… non merita di indossare quella maglia“.

Non manca chi ironizza: “Il resuscitato“, “E te pareva”, “Quando si dice attaccamento alla maglia della Nazionale”, ma sono tanti anche quelli che si schierano con Immobile: “Se aveva un edema e si è scoperto poi una piccola lesione ci sta che con 2 settimane possa recuperare in extremis” e ancora: “Non rompete il c***o, che quando gioca volete che non venga schierato. Cagac***i!”, “Neanche tifosi come voi meritano la nazionale ma solo la propria squadretta”, “Quando scrivete giusto per farlo e “screditare” le persone. Immobile la prima volta saltò Bologna e questa volta avrebbe giocato zoppo pur di essere presente“.

SPORTEVAI