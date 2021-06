Italia, Verratti in campo nel test con il Pescara Primavera

Italia subito in campo. La Nazionale Azzurra, dopo la convincente vittoria ottenuta venerdì sera contro la Turchia nella partita d’esordio a Euro 2020, è tornata al lavoro per preparare la sfida con la Svizzera in programma il prossimo 16 giugno.

Gli uomini di Roberto Mancini hanno giocato un’amichevole a Coverciano contro la Primavera del Pescara e buone notizie sono arrivate soprattutto sul fronte Verratti.

Il centrocampista Azzurro, che lo scorso 11 maggio ha riportato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, ha preso parte al test match. Per lui un importante ritorno in campo in vista dei prossimi impegni e anche un ritorno al passato, visto che ha giocato la partita con la maglia del Pescara, il club nel quale è cresciuto e nel quale ha militato dal 2006 al 2012.

Per lui circa 20’ di gara e la sensazione che il ritorno a pieno regime sia sempre più vicino. Con lui, in campo con la Primavera del club abruzzese, anche Sirigu tra i pali e Raspadori in attacco, mentre l’undici Azzurro è stato composto da Meret, Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson, Pessina, Cristante, Castrovilli, Chiesa, Belotti e Bernardeschi, ovvero tutti elementi che non sono scesi in campo contro la Turchia o che, come nel caso di Cristante, Chiesa, Belotti e Bernadeschi, hanno giocato solo la fase finale del match.

