Volley Nations League, Italia giù dal podio: cede anche al Giappone. Le ragazze dell’U17 campionesse d’Europa

Giornata agrodolce per l’Italia della pallavolo, la nazionale maschile chiude al quarto posto alla Volley Nations League, perdendo anche con il Giappone. Le ragazze dell’Under 17 vincono l’Europeo

23-07-2023 20:47

L’Italia manca ancora il podio nella Volley Nations League, con gli azzurri che lasciano Danzica con l’amaro in bocca e soltanto un quarto posto. Gli azzurri, dopo la bella vittoria contro l’Argentina, non hanno saputo ripetersi né contro gli Stati Uniti e nemmeno contro il Giappone, rimediando una sconfitta al tie-break.

Italia al quarto posto: il Giappone vince in scioltezza

La sconfitta di ieri dell’Italia contro gli Stati Uniti sembra aver lasciato il segno. La squadra azzurra, sebbene ancora molto giovane, dava infatti la sensazione di poter fare qualcosa di importante nelle fasi finali della Volley Nations League, e invece dopo il passo falso contro gli Stati Uniti, Michieletto e compagni hanno dovuto cedere il passo anche al Giappone che parte fortissimo e si porta subito avanti di due set. Gli azzurri provano a reagire e riescono a vincere quarto e terzo set con relativa facilità prima di crollare nuovamente al tie-break.

Italvolley: ora De Giorgi si concentra sugli Europei

Una sconfitta difficile da digerire quella in Nations League, dove gli azzurri mancano ancora una volta il podio. Ma forse meglio cedere il passo in questa competizione che ciccare l’appuntamento in vista dei prossimi europei che scatteranno tra un mese e che saranno marcia di avvicinamento fondamentale in vista delle prossime Olimpiadi. Inutile dire che qualcosa è mancato, soprattutto sul piano della concentrazione e della tenuta del campo per tutto il match. Quando le cose vanno bene, la squadra sembra letteralmente inarrestabile ma ai primi segni di cedimento, vengono fuori i problemi. De Giorgi ora avrà un po’ di tempo per trovare le soluzioni in vista della kermesse europea.

Italia Under 17, che trionfo: sono le nuove campionesse d’Europa

Se dalla Nations League, non sono arrivate le soddisfazioni sperate: a tenere in alto il tricolore ci ha pensato la nazionale Under 17 femminile che si è confermata sul tetto d’Europa dove ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo europeo di categoria, come successo 12 mesi fa. Le azzurrine guidate in panchina da Pasquale D’Aniello hanno conquistato il gradino più alto del podio vincendo per 3-1 in finale contro la Turchia. Se nella prima fase le azzurre hanno leggermente balbettato, con l’avanzare delle partite si sono dimostrate una vera e propria corazzata che ha spazzato via tutte le avversarie.