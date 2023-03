Itf di Arcadia: Errani vince e torna nella top 100 Wta

L'azzurra ha vinto il torneo americano senza giocare la finale perché l'avversaria non è scesa in campo

06-03-2023 12:33

Sara Errani vince il torneo Itf W60 di Arcadia, negli Stati Uniti, perché la sua avversaria – l’olandese Arantxa Rus – non scende in campo dopo che l’inizio del match era stato rinviato a causa della pioggia. Errani, ex numero 1 delle azzurre, torna così dopo più di quattro anni nella top 100 della classifica Wta. L’ultima sua apparizione tra le migliori risaliva al 15 ottobre 2018, è passato un bel po’ di tempo.

L’azzurra, che era testa di serie numero 1, ha superato nel corso del torneo le americane Christina Rosca per 6-0, 6-2 e Anna Rogers per 6-0, 6-1. Nei quarti la sua vittima è stata la giapponese Rina Saigo (6-1, 6-0). Qualche difficoltà in semifinale contro la 17enne croata Petra Marcinko, battuta per 6-0, 3-6, 7-5.