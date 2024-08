Izquierdo, alla veglia funebre folla commossa: il gesto dei tifosi e le parole del suo ex presidente

La salma del giocatore del Nacional, morto in dopo sei giorni di agonia a seguito di un'aritmia in campo, è stata trasportata dall'areonutica militare

Lacrime, commozione e solidarietà nel giorno dell’ultimo saluto a Juan Izquierdo, il difensore del Nacional morto sei giorni dopo essere collassato in campo durante la gara di copa Libertadores contro il San Paolo per un’aritmia. Si è tenuta la veglia funebre nella sede del suo club, in Uruguay mentre non ci saranno funerali pubblici.

Migliaia di persone alla veglia funebre

La sede del Nacional è stata l’unica aperta in tutto l’Uruguay, dove la Federcalcio uruguaiana (UAF) ha decretato la cessazione delle attività fino a domenica. E’ stata ricevuta la salma di Juan Izquierdo durante una breve veglia funebre alla quale hanno partecipato migliaia di persone, tra cui i tifosi degli storici rivali del Peñarol, e praticamente tutti i club uruguaiani che hanno riempito la sala.

Mentre il corpo di Izquierdo veniva trasportato su un velivolo dell’areonautica militare uruguayana, proveniente dal Brasile, dove il calciatore è morto sei giorni dopo essere stato colpito da un infarto durante la partita di Copa Libertadores col San Paolo, il quartier generale si è riempito di offerte di fiori, candele, disegni, messaggi e bandiere. La gente ha cominciato presto a mettersi in fila per dare l’ultimo saluto a Izquierdo. Solo alle 22 e attraverso un accesso alternativo a quello principale, la famiglia del calciatore è entrata per condividere un’ora in intimità davanti alla bara alla quale le persone avevano accesso dalle 11 alle 13. Da oggi e fino alla prossima settimana la bandiera della società resterà issata a mezz’asta in segno di lutto.

Presenti anche rappresentanti dei rivali del Penarol

In un clima di profonda tristezza, il pubblico ha cominciato a sfilare davanti alla bara del giocatore situata nella Sala Cristal della sede del Nacional, circondata da composizioni floreali inviate principalmente da colleghi e club. Sono arrivati ​​sul posto anche quattro giocatori del San Paolo e una delegazione del Peñarol , acerrimo rivale del Nacional nel calcio uruguaiano, con i giocatori più anziani, il presidente Ignacio Ruglio, l’allenatore Diego Aguirre e altri dirigenti.

Per strada c’erano anche persone che indossavano le magliette del Nacional. “Sono distrutto e ferito, ma non riesco nemmeno lontanamente a mettermi nei panni della famiglia di Juan . Oggi quello che mi preoccupa di più è la famiglia Izquierdo. Andremo tutti avanti, feriti da questo, ma la famiglia del giocatore è ciò che più conta per me oggi”, sono state le parole scelte dal presidente del Nacional, Alejandro Balbi, in una conferenza improvvisata sulla porta della sede.

Le frasi sulle bandiere

Era presente anche il presidente della Federcalcio uruguaiana (AUF), Ignacio Alonso, che ha tenuto una conferenza stampa. “Tante persone parlano della natura umana del giocatore che ha superato il suo ruolo e la sua carriera e ha raggiunto l’affetto ricevuto da tutti coloro che lo hanno conosciuto e danno questo addio così sentito e triste”. “Juan eterno” è stata una delle frasi più ripetute sui manifesti e sulle bandiere.