Jack Miller è di casa al Red Bull Ring

Jack Miller pronto a ripartire dopo la lunga pausa del Mondiale di MotoGp. Si riprende dal Red Bull Ring, in Austria, un tracciato che ha portato bene nella scorsa stagione al centauro della Ducati: “Nel 2020, sono salito sul podio qui due volte, sia nel GP d’Austria, che ho chiuso al terzo posto, che nel GP di Stiria, dove sono arrivato secondo. È un tracciato storicamente favorevole a Ducati, ma mi aspetto che siano tanti i piloti competitivi quest’anno. In ogni caso noi faremo del nostro meglio, come sempre, per stare davanti e chiudere il fine settimana con un buon risultato”.

“In queste cinque settimane di pausa ho potuto allenarmi con la mia Panigale V4 S, divertendomi anche con gli altri piloti Ducati a Misano. Ora abbiamo una doppietta al Red Bull Ring, in Austria, dove lo scorso anno ho sfiorato la vittoria”.

OMNISPORT | 04-08-2021 18:38