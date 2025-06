Jacobs, la rivelazione sul caso spionaggio con Tortu: Marcell prova a lasciarsi le polemiche alle spalle a Turku

Lo sprinter azzurro ha testimoniato davanti agli inquirenti che si stanno occupando del caso spionaggio ai suoi danni rivelando di non aver mai saputo di essere stato sotto controllo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Marcell Jacobs in Procura prima di tornare in gara. Il velocista azzurro è stato sentito oggi dagli inquirenti che stanno indagando sulle intercettazioni che avrebbe subito negli anni scorsi.

Jacobs sentito dai magistrati

Marcell Jacobs è stato sentito oggi dagli inquirenti che stanno investigando nell’inchiesta cube-spie di Equalize. Il velocista è stato sentito come “persona offesa”, l’audizione però non è stata completata a causa degli impegni sportivi del campione olimpico di Tokyo e dovrebbe riprendere a luglio. Jacobs è stato sentito nell’ambito delle indagini che riguardano il fratello di Flippo Tortu finito nel mirino dei magistrati e ora accusa di concorso in intercettazioni abusive. Non sono emersi molti dettagli sulla testimonianza del velocista che avrebbe solo confermato di essere all’oscuro di essere stato spiato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno in pista

E’ stato un inverno lungo e difficile per Marcell Jacobs che ha dovuto fare i conti un’altra volta con degli infortuni che non gli hanno permesso di essere in gara quanto avrebbe voluto. Ora però sembra tutto pronto per il debutto nella sua stagione outdoor con il primo appuntamento in programma il 17 giugno a Turku, pista che è sempre piaciuta allo sprinter azzurro che l’anno scorso proprio in Finlandia fece segnare un interessante 9”92. Poi sarà la volta di Roma a tre giorni di distanza con lo Sprint Festival che si svolgere nello Stadio dei Marmi. In questa occasione in pista ci saranno altri due olimpionici di Tokyo come Fausto Desalu e Lorenzo Patta.

Dosso e Tortu in pista a Oslo

La stagione dell’atletica è entrata ufficialmente nel vivo come ha dimostrato anche il Golden Gala di Roma. E ora gli appuntamenti si moltiplicano. Il primo arriva nella serata di domani con la Diamond League che arriva a Oslo. Debutto “estivo” per Zaynab Dosso, con la velocista azzurra che disputerà la sua prima gara sui 100 metri dopo aver risolto un problema al piede nel corso della stagione indoor. Ma in gara ci sarà anche Filippo Tortu, che dopo i 100 corsi all’Olimpico, torna sui 200 metri. Grande curiosità anche di vedere all’opera Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e Federico Riva che sarà impegnato nel miglio.