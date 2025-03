Jacobs-Tortu, nuove rivelazioni sulla spy-story con la frase di Giacomo che scagiona Filippo: "Non sa nulla”

Nelle nuove rivelazioni sul caso dossieraggio di cui è stato vittima Jacobs, con alcune dichiarazioni di Giacomo Tortu: "Filippo non sa nulla. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla, mi raccomando"

Emergono nuove importanti rivelazioni dai verbali dell’interrogatorio dell’ex poliziotto Carmine Gallo all’interno dell’inchiesta Equalize riguardo la spy-story che vede coinvolti il campione olimpico Marcell Jacobs e il fratello del compagno di staffetta Filippo Tortu, Giacomo, il quale nel corso delle raccomandazioni all’investigatore ha confermato l’estraneità del corridore azzurro classe 1998: “Mio fratello non sa nulla, mi raccomando. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla”.

Giacomo Tortu: “Mio fratello non sa nulla, mi raccomando”

Poco dopo l’uscita della notizia dello spionaggio ai suoi danni da parte di Giacomo Tortu, Marcell Jacobs aveva subito detto di credere all’estraneità ai fatti da parte di Filippo, confermando a più riprese la sua fiducia nei confronti del compagno di staffetta, anche per non rischiare di incrinare i rapporti con la squadra, che ai prossimi Mondiali di Tokyo cercherà l’ennesimo exploit, proprio nel luogo dove quattro anni prima era arrivato lo storico oro olimpico.

A conferma dell’estraneità di Filippo, ci sarebbero le raccomandazioni fatte da Giacomo all’ex superpolizziotto Carmine Gallo e riportate da Ansa: “Mio fratello non sa nulla, mi raccomando. Se viene fuori, mio fratello non sa nulla”.

I dubbi di Giacomo su Jacobs

A far sorgere i dubbi riguardo Jacobs, sarebbe stata la repentina crescita in termini di rendimento e risultati del velocista azzurro, che hanno portato Giacomo a sospettare che abbia fatto ricorso a una sostanza dopante per riuscirci. Per questo avrebbe insistito parecchio con Gallo per ottenere i certificati, nonostante l’ex superpolizziotto gli abbia fatto capire che non fosse possibile: “Come possiamo fare per vedere i certificati? Cosa dobbiamo fare?”.

Tutto ciò è confermato dalle dichiarazioni fatte da Gallo ai pm e riportate da Ansa: “Mi dice che loro hanno un sospetto, loro, tutto il gruppo loro delle Fiamme Gialle, hanno un sospetto che Jacobs si sia sottoposto a doping. Perché dice: ‘È impossibile che abbia fatto sta performance’. Dice: ‘È impossibile che questo qua, da che correva 10″10, fa 9″80 improvvisamente‘. Dice: ‘È impossibile, sicuramente si dopa”.