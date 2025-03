Jacobs, convocato dai pm di Milano per la spy-story con Tortu. Marcell e il paragone con Sinner: “Sta succedendo anche a lui”

Non si è ancora conclusa la vicenda spionaggio che ha visto coinvolto come vittima Marcell Jacobs. I pm di Milano sentiranno il velocista azzurro che sarebbe stato spiato per ordine del fratello di Tortu

Una vicenda che rischia di mettere in cattiva luce l’atletica italiana in uno dei momenti di massimo splendore. E ad essere coinvolti ci sono Marcell Jacobs e Filippo Tortu, due degli eroi azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2021.

I pm di Milano sentiranno Marcell

La spy-story che vede Marcell Jacobs nei panni della vittima non è ancora conclusa. Dalla Procura di Milano fanno sapere che lo sprinter, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, sarà ascoltato dai pubblici ministeri che stanno seguendo l’inchiesta. Il nome dell’atleta azzurro venuto a galla nel corso delle indagini sulla compagnia Equalize che sarebbe stata ingaggiata da aziende e privati per ottenere dei dossier riservati. Una vicenda che ha riguardato nomi importanti del mondo dell’imprenditoria e della politica e che ha finito per toccare anche quello dello sport.

Jacobs, il paragone con Sinner

Nel corso di una recente intervista Repubblica, lo sprinter italiano è tornato a parlare della spy-story che lo ha visto protagonista ed ha fatto anche un paragone con quanto sta succedendo a Jannik Sinner: “Il fatto che io abbia vinto i 100 metri alle Olimpiadi ha dato un po’ fastidio, le mie vittorie hanno creato un po’ di malumori. E’ quello che sta succedendo anche a Sinner, ogni occasione è buona per sottoporlo a critiche. Questo aspetto ci sarà sempre perché quando hai successo c’è sempre qualcuno che storce il naso davanti ai tuoi risultati. L’unica cosa da fare è continuare a concentrati su te stesso”.

L’innocenza di Filippo Tortu

La spy-story con il possibile coinvolgimento del fratello di Filippo Tortu e dello stesso velocista azzurro rischia di mettere in difficoltà la nazionale italiana e la staffetta azzurra in vista dei mondiali di Tokyo della prossima estate. Ma Jacobs continua a credere all’innocenza del suo compagno di squadra: “La mia sensazione è che Filippo di tutta questa storia non sapesse davvero niente, che sia stato orchestrato tutto a sua insaputa. Resta però un fatto gravissimo e procederemo nel modo che riterremo più opportuno in attesa che la giustizia faccia il suo corso”.