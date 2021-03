Joan Mir non è spaventato da Marc Marquez

Il possibile rientro di Marc Marquez a Losail per il via del Mondiale di MotoGp non spaventa Marc Marquez, che a margine dei test commenta così l’ipotesi di un ritorno anticipato dell’otto volte campione del mondo: “In base a come si sente deciderà se tornare subito o più in avanti, ma bisogna pensare che per il momento non è neanche tornato a guidare una moto… Non cambierò la mia preparazione in base ad un suo ritorno o meno. Mi comporterò nello stesso modo”.

Sulla rivalità con il compagno di scuderia Rins: “In ogni team la rivalità porta competitività e questa ti consente di dare qualcosa in più. Sia io che Alex stiamo portando performance e informazioni per migliorare la moto, oltre quelle dei test rider. Non ci sono segreti tra di noi. Nel 2019 io e Rins come stile eravamo totalmente opposti, lui è molto dolce sulla moto. Io preferisco fermarla e poi andare, ma con la Suzuki non puoi farlo sempre, non posso essere troppo me stesso. Proviamo tuttavia a dare sempre il 100% con quello che abbiamo”.

OMNISPORT | 10-03-2021 22:06