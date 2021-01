Jordi Alba confessa: "So di essere uno dei giocatori più odiati"

Ha vinto tutto con la maglia del Barcellona, squadra con cui milita ormai dal 2012. Ora, a quasi 32 anni, per Jordi Alba è tempo di riflessioni, riguardo la sua era in blaugrana, ma non solo. Il terzno spagnolo infatti ha parlato di come viene recepito dagli avversari, secondo lui in maniera prettamente negativa.

Tra i migliori esterni in circolazione per anni, Jordi Alba viene spesso però accusato di essere troppo duro e cattivo nella parte difensiva della tattica blaugrana, tanto da, secondo lo stesso classe 1989, essere tra i giocatori più insultati da parte dei fans avversari.

Ai microfoni di Movistar+, Jordi Alba ha parlato così: “È chiaro che se le persone mi conoscessero attraverso il calcio, penserebbero che sono uno dei giocatori più odiati nel mondo del pallone. E penso che sia così”.

Jordi Alba non si risparmia mai con la maglia del Barcellona e così facendo ha attirato tantissimi odiatori: “Penso sia dovuto al mio modo di giocare, ma è ciò che mi ha portato ad essere il calciatore che sono oggi. Le altre persone mi conoscono per come sono davvero, fuori dal campo. Sono molto umile”.

Una cosa è Jordi Alba, calciatore, l’altra è la persona fuori dal campo: “Il giocatore non ha nulla a che fare con il lato umano o il Jordi con i suoi compagni di squadra. Sì, è vero che il modo in cui gioco è molto pesante, sporco, e capisco l’odio che le persone che non mi conoscono possono avere nei miei confronti ma non sono solo quello”.

Per la maggior parte delle persone, però, almeno fino al termine dalla carriera, Jordi Alba sarà quello duro, in campo: caratteristica essenziale per vincere.

OMNISPORT | 26-01-2021 14:59