Jorge Jesus sulla questione razzismo, parole che fanno discutere

Fanno discutere le parole di Jorge Jesus, allenatore del Benfica, sull’incidente accorso ieri sera al Parco dei Principi. Sul problema razzismo, Jesus si esprime senza peli sulla lingua:

“Va molto di moda parlare di razzismo, ma io come libero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapere cosa è successo esattamente ieri a Parigi, ma diciamo che oggi qualsiasi cosa dici su un nero viene sempre presa come un segnale di razzismo. Ma se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un certo tipo di onda”

OMNISPORT | 09-12-2020 21:48