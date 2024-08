Judo, perché Al Bano è presenza fissa alle finali alle Olimpiadi: è ambasciatore IJF, suo l'inno ufficiale

Le Olimpiadi di Al Bano: dagli scatti con Snoop Dogg allo show improvvisato sul tatami dopo l'oro conquistato dalla Bellandi nel judo, così l'artista pugliese si gode Parigi.

Dalla finale di Coppa Italia alle Olimpiadi. Al Bano fa scalo a Parigi e improvvisa uno show a sorpresa sul tatami dopo lo splendido oro conquistato da Alice Bellandi. Ma cosa c’entra il cantante di Cellino San Marco con il judo? Lo scopriamo insieme.

Dall’Olimpico alle Olimpiadi: dopo i fischi, tanta ‘Felicità’

Non per mettere il dito nella piaga, ma quella del celebre cantante di Cellino San Marco in occasione della finale di Coppa Italia dell’Olimpico tra Juventus e Atalanta dello scorso maggio non era stata certo la sua miglior performance. Fischi assordanti dagli spalti e social in subbuglio per la singolare versione dell’inno di Mameli concepita dall’artista pugliese. Ma una stecca – nell’arco di una lunghissima e straordinaria carriera – ci può stare. Di tutt’altro tenore, invece, lo show improvvisato all’Arena Champ-de-Mars, dove la 25enne bresciana Alice Bellandi ha fatto suo l’oro nei -78 kg. Al Bano ha abbandonato la sua postazione da tifoso (vip) per raggiungere il tatami e cantare ‘Felicità’ per la gioia dei tifosi italiani presenti presso l’impianto parigino.

Perché Al Bano stava assistendo alla gara di judo

Il cantante di Cellino San Marco non è stata la prima né l’ultima star che ha voluto presenziare ai Giochi nella capitale francese. Da Marco Mengoni a Mick Jagger, passando per Lady Gaga, Nicole Kidman, Natalie Portman e mezza Hollywood: sono davvero tanti i personaggi dello showbiz che hanno timbrato il cartellino alle Olimpiadi. Ma cosa hanno in comune Al Bano e il judo? Da tempo, ormai, l’artista è ambasciatore nel mondo della IJF, la International Judo Federation, tanto da aver dedicato anche un inno a questo sport che cantò in occasione del Mondiale di Budapest del 2017. Come raccontato dallo stesso cantante alla Gazzetta dello Sport, l’incarico gli è stato affidato in virtù dell’amicizia che lo lega al presidente della Federazione nonché ex judoka Marius Vizer.

Al Bano, le Olimpiadi e lo scatto che non ti aspetti

Al Bano si sta godendo fino in fondo la sua esperienza parigina, aggiornando i fan attraverso i social. E non potevano non fare il pieno di like gli scatti che lo ritraggono insieme al noto e rapper e produttore discografico statunitense Snoop Dogg. Già. Al Bano e Snoop Dogg. Insieme. “Due opposti musicali, Snoop Dogg ed io – ha scritto l’artista italiano su Instragram -. Ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i Giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone. Ovviamente io non ci credo e so perché, ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo”. I fischi dell’Olimpico sono dimenticati, ora è il momento della Felicità.