Juric ridimensiona Piatek

Il nuovo Genoa di Juric rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria e perde l’imbattibilità al 92’. Il sogno di fermare anche il Milan, dopo la Juventus, sfuma all’ultimo secondo per la prodezza di Romagnoli, favorita da un errore di Radu in uscita.

Il tecnico dei rossoblù Ivan Juric però non tira le orecchie al suo gruppo di giovani commentando la partita ai microfoni di 'Sky Sport': “Perdere così è difficile da accettare, ma il nostro problema è che dobbiamo allungare l’autonomia. Anche oggi come contro l’Udinese negli ultimi venti minuti siamo scomparsi dal campo. C’è un deficit di condizione fisica. Quando riusciremo a giocare per novanta minuti potremo fare bene contro tutti".

Assoluzione piena quindi per Radu. Non altrettanto per Piatek, a digiuno di gol per la terza partita consecutiva dopo sette turni in fila in rete: “Romero che domenica è stato espulso e Radu sono giovani, devono crescere e adesso fanno errori, ma credo nel loro potenziale. Krzysztof invece poteva fare meglio, l’ho visto poco determinato e convinto in molte situazioni".



SPORTAL.IT | 31-10-2018 23:00