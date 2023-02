Juve, allenamento domenicale in vista di Salerno

Martedì contro i campani mancheranno sicuramente Milik e Pogba, probabilmente Allegri partirà con Kean in attacco

05-02-2023 14:41

Allenamento domenicale per la Juventus che tra due giorni affronterà la trasferta contro la Salernitana. Nella seduta mattutina, ci si è concentrati sullo sviluppo della manovra per poi passare al lavoro sulla fase offensiva con reazione alle palle perse. Infine, esercitazioni specifiche per reparto. Anche domani ci sarà un allenamento al mattino, alle 14:15 parlerà Massimiliano Allegri in conferenza stampa, poi ci sarà la partenza per Salerno.

Contro i campani di Nicola, su un campo molto caldo e probabilmente tutto esaurito, mancheranno Pogba e Milik. Dopo le ‘fatiche’ contro la Lazio è possibile che Vlahovic inizi in panchina con Kean al centro dell’attacco. Allegri medita il tridente con l’inserimento dal 1′ di Chiesa e Di Maria.