Per i tifosi della Juventus la vittoria sullo Spezia non è stata l’unica notizia positiva della giornata di ieri. In casa bianconera c’è grande soddisfazione per l’arrivo di Leandro Paredes, il regista a lungo atteso da Massimiliano Allegri, che secondo molti supporter juventini sarà fondamentale nel superare le difficoltà di Vlahovic e compagni in fase di costruzione di gioco.

Tifosi della Juve in estasi per Paredes

Prima ancora di scendere in campo, dunque, Paredes pare aver conquistato i tifosi della Juventus. E c’è chi lo ha già eletto portafortuna della squadra di Allegri. Tutto merito di un video che sta circolando sui social network e che ha immortalato l’ingresso di Paredes all’Allianz Stadium.

Juve, l’ingresso allo Stadium di Paredes

Paredes fa il suo ingresso in tribuna e va a salutare Paul Pogba, i due si abbracciano, scambiano qualche chiacchiera e si siedono vicini. Poi la magia: pochi attimi dopo essersi accomodato, infatti, Paredes assiste alla rete su punizione di Vlahovic.

Sui social i tifosi della Juventus non possono che sottolineare come l’arrivo di Paredes allo stadio sia coinciso con la prodezza del centravanti serbo: insomma, l’argentino è già un amuleto per la Juve.

Le reazioni al video dei tifosi della Juve

“Questo ragazzo ha iniziato proprio bene”, commenta Jono su Twitter. “Grande Paredes, con te ne vedremo tante di esultanze all’Allianz”, si augura Ivan. “Quanto sono belli in tribuna… non vedo l’ora di vederli giocare assieme”, scrive Casey, augurandosi un rientro anticipato del francese, fuori per infortunio.

Nessie, invece, ironizza sulla prestazione ancora una volta deludente della Juve: “Ora è felice, peccato non ci sia il video degli ultimi 15 minuti del primo tempo”. Alafin è colpito dall’intesa tra i due centrocampisti della Juve: “Già si conoscevano? Sembra di sì. Speriamo che ci sia feeling anche in campo, ne abbiamo bisogno là in mezzo”.

Francio, infine, sottolinea ancora una volta “l’impatto” dell’argentino: “Paredes ha portato energia positiva, secondo me abbiamo segnato grazie a lui”.