La domanda che si fanno i tifosi della Juventus è molto semplice: perché? Perché dopo un’ora circa ad alto livello, la squadra ha praticamente smesso di giocare? E non può dirsi che la Roma abbia schiacciato i bianconeri: i giallorossi hanno provato ad alzare lentamente il baricentro, senza accelerare gran che il ritmo, ed alla fine hanno trovato un pareggio su calcio piazzato che alla lunga è sicuramente meritato.

Juve, un passo avanti e uno indietro

Di sicuro sono evidenti i passi avanti fatti rispetto alla partita con la Sampdoria: nel primo tempo la Juventus ha giocato una grande partita, Locatelli e Rabiot fungevano da vertici bassi, con Miretti bravo a galleggiare tra le linee. Il gol, la rete annullata a Locatelli, la grande occasione per Cuadrado: nel mezzo, una grande aggressività che ha frustrato tutte le velleità romaniste. Nella ripresa il calo palese dei bianconeri, e il pareggio. Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

I tifosi della Juventus sul piede di guerra

Per i tifosi della Juventus, sicuramente mezzo vuoto, come spiega Augustin: “La Juventus ha giocato una grande partita e piena di fiducia per le partite successive. Ma Mourinho resta un super allenatore che sa gestire molto bene un big match”. Alessandro gli fa eco: “Qualcuno spieghi ad Allegri che le partite durano 90 minuti….. appena è iniziato il secondo tempo sapevo già come sarebbe finita. Con questo atteggiamento buono un 5-6 posto”. Leonardo vede rosso: “Ma ancora Allegri no a casa???? Ok le tante assenze, ma gioco zero, anzi sotto zero. Non si vince difendendo….si gioca con 2 punte!!!”. Anche Marco concorda: “Dal 60esimo in poi non siamo stati in grado di fare un cross in area… Partita dominata e buttata al vento!”.

Juve, i tifosi se la prendono con Allegri

In definitiva, la Juve non ha azzannato la partita quando doveva, ed alla fine la Roma ne ha approfittato. Remigio usa anche l’ironia: “Allegri, restituiscimi i soldi che ho speso per DAZN!”. Edoardo senza giri di parole: “Ecco il calcio di Allegri.. penoso“. Roberto fa una riflessione più ampia: “Questa è il livello del nostro campionato di calcio. Il nulla contro nessuno. Il non gioco contro l’anticalcio”. E Giuseppe insiste: “Allegri deve togliere il disturbo, ormai lo dico da tempo, altri 2 punti persi”. E Andrea non sta nella pelle: “Pure quando giochiamo bene dobbiamo fare in modo di buttare punti. De Sciglio con quel passaggio horror mi ha fatto tirare giù l’intero calendario cinese”.

Juve, c’è chi vede il lato positivo

Eppure c’è chi trova il lato positivo, come Romolo: “Oggi qualcosa di buono si è vista… E forse bisognerebbe puntare sui giovani Miretti super…”. E Simone è ottimista: “Partita dominata nel primo tempo e gestita troppo presto nel secondo… La Roma con un tiro in porta a pareggiato una partita che non avrebbe meritato ma se non raddoppi questi sono i risultati… Finalmente un buon ritmo, continuiamo così e risultati arriveranno se tiriamo con cattiveria in area anziché sprecare”. Ed anche Guido cerca uno spiraglio: “Abbiamo giocato bene il primo tempo ma le partite durano 2 tempi.. Nel secondo tempo ci siamo abbassati come in passato e abbiamo fatto la frittata.. Speriamo nei nuovi se ci saranno e nel ritorno degli infortunati”.

