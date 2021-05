Juve, Bonucci: compleanno amaro, sgradito il regalo del web

Stagione non facile per la Juventus che si è scoperta d’un tratto vulnerabile in quello che era il suo feudo, il suo regno da quasi un decennio. Con la qualificazione alla prossima Champions League sempre in bilico, con la rivoluzione possibile in atto a fine campionato col ritorno di Allegri al posto dello spaesato Pirlo, tutte le sicurezza di casa Juve sono venute meno.

Anche i senatori non sono esclusi da questo periodaccio come confermano molti dei commenti nei confronti di una delle colonne bianconere di questo lungo ciclo, Leonardo Bonucci preso di mira sui social nel giorno del suo compleanno.

Bonucci, il buon compleanno diventa un attacco social

Come sempre, per vecchie glorie e giocatori ancora in attività i canali social della Juventus hanno, a mezzanotte in punto, pubblicato il più classico degli “happy birthday” nei confronti di Leo Bonucci. Tra i tantissimi commenti, auguri e buon compleanno vari, sono in parecchi però che non perdono occasione di ricordare le defaillance del difensore bianconero che hanno reso più vulnerabile la retroguardia della Juve specialmente in questa stagione.

Haters scatenati contro Bonucci

“Tanti auguri sperando sia l’ultimo che festeggi con questa maglia!” è il tenore dei messaggi di tanti juventini che chiedono soprattutto nei confronti di Bonucci una sorta di cambio generazionale. “Speriamo che il regalo più bello lo faccia lui a luglio con le valigie in mano”, “Come regalo di compleanno spero ti vendano“; “Tanti auguri al difensore più scarso della storia juventina…il numero 71 (nella smorfia è l’uomo di niente, in napoletano ‘omm’e mmerda’, ndr”.”

In tanti ricordano a Bonucci il suo passaggio al Milan qualche anno fa salvo poi tornare all’ovile bianconero. Molti auguri infatti sono accompagnati dalla scritta “juventino vero” ma anche con la foto di Leo con la maglia del Milan per di più in esultanza dopo il gol proprio alla Juve segnato allo Stadium quell’anno, anche se poi la sfida la vinse 3-1 la squadra di Allegri. E qualcuno posta la foto dello sgabello di Porto, in quella gara che Leo seguì dalla tribuna, messo fuori proprio da Allegri dopo un alterco avuto a fine della gara di campionato precedente.

Altri tifosi sottolineano in maniera ironica la frase pronunciata dallo stesso Bonucci in questi giorni in cui sottolinea di aver avuto in Nesta un idolo e di rivedersi nell’ex difensore di Lazio e Milan. “Tanti auguri al portaborse di Nesta” scrive qualcuno, “Nesta? Ma come ti è venuto in mente”.

SPORTEVAI | 01-05-2021 10:38