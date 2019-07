Juve, chi è Veronique Rabiot: la mamma-agente spaventa tutti

Nel calcio, si sa, comandano le donne. Quelle dei calciatori fanno il bello e il cattivo tempo e ne sa qualcosa l’Inter che da tempo “combatte” con Wanda Nara, esuberante moglie-agente-consigliera-twittatrice di Mauro Icardi. Nel caso di Adrien Rabiot, però, la donna che detta legge in famiglia non è la compagna di vita e di sentimenti del centrocampista francese. Già, perché a curare gli affari del nuovo acquisto della Juventus è mamma Veronique.

Cocco di mamma – Adrien si fida ciecamente di lei, del resto una moglie o una fidanzata possono tradirti mentre la mamma no, non ti tradirà mai. E Veronique, che al figlio ha dato anche il cognome – il papà Michel Provost si è separato da Veronique ed è morto a inizio anno, dopo aver convissuto per anni con una paralisi rimediata dopo un ictus – cura assiduamente gli interessi dell’ormai ex Psg da quando era bambino. Con piglio battagliero e con decisioni anche clamorose, come quella di spingere il figlio verso il Manchester City e poi di riportarlo a Parigi dopo appena sei mesi. “In Inghilterra non lo trattavano bene”, la motivazione ufficiale. Ma di rotture e di situazioni al limite mamma Veronique e Adrien Rabiot ne hanno vissute tante.

L’agente-squalo – Nell’ambiente nessuno vuole trattare con lei. Pur essendo Rabiot un top player di rendimento e prospettive, infatti, i big della procura – da Raiola a Mendes – sono sempre rimasti alla larga da lui. D’altro canto, c’è sempre stata mamma Veronique a strappare condizioni sempre migliori per il figlioletto. In caso contrario, non ha esitato a spingerlo a dichiarare guerre sanguinose. L’anno scorso, dopo che fu inserito da Deschamps nella lista delle riserve della Francia per il Mondiale, Rabiot rifiutò sdegnato la lettera di convocazione. Risultato: non ha più visto la nazionale. Da dicembre, poi, non ha più visto il campo, da quando quelli del Paris Saint-Germain l’hanno messo fuori squadra facendolo allenare da solo perché aveva rifiutato la ricca proposta di rinnovo. Lo stesso Psg a cui la signora aveva imposto di far giocare il figlio da mezzala (“non è un regista, non mi piace vederlo lì”) e con cui è arrivato ai ferri corti più volte. In passato mamma Veronique aveva litigato con i dirigenti del Barcellona, con il romanista Sabatini – “voglio parlare solo col tecnico Garcia“, l’esuberante richiesta dell’agente-mammà – e anche negli ultimi tempi, al concretizzarsi dell’affare-Juve, ha sempre glissato stizzosamente sull’argomento: “Nel calcio siamo superstiziosi”.

Pane e acqua e ponti d’oro – Alla fine la guerra col Psg l’hanno vinta i Rabiot, madre e figlio. Perché Adrien, con il trasferimento in bianconero, passerà dall’essere “Ostaggio e pure a pane e acqua razionata” (parole, ‘de tout evidence’, di mamma Veronique) dei parigini, che dalla sua cessione in scadenza incasseranno zero euro, a uno dei super big della corazzata juventina. La Vecchia Signora ha costruito ponti d’oro per agevolarne il trasferimento dalla Francia a Torino. Dieci milioni netti d’ingaggio per lui e dieci milioni alla mamma per il “disturbo” della trattativa. Paratici le faceva la corte da anni, alla fine la signora Rabiot ha ceduto. Ma ha strappato davvero il meglio per il suo ragazzo. Uno squalo in campo. Con una mamma-squalo a curarne gli interessi dietro la scrivania.