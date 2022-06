22-06-2022 08:41

La Juventus deve fare ancora una volta i conti con quella che sembra diventata una vera e propria telenovela legata a Matthijs De Ligt. Il futuro del difensore olandese infatti sembra più incerto di quanto si possa pensare e intorno a lui si sta creando una situazione difficile da gestire e poco piacevole per i tifosi bianconeri.

Juve-De Ligt: si lavora al rinnovo

Non è un segreto che la Juventus stia lavorando all’arrivo o meglio al ritorno di Paul Pogba. E proprio nelle trattative per il centrocampista francese viene spesso fuori anche il nome del difensore. Entrambi i giocatori facevano infatti parte della scuderia di Mino Raiola, scomparso qualche mese fa, ed ora gestita dall’avvocatessa Rafaela Pimenta.

Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, più che di Pogba degli incontri si discute molto del destino di De Ligt a cui la Juventus propone un prolungamento del contratto fino al 2026 ma con un ingaggio rivisto leggermente al ribasso sulla base di 8 milioni di euro a stagione più bonus. Ma non sarebbe l’ingaggio il nodo principale quando la clausola rescissoria. Oggi è fissata intorno ai 125 milioni di euro, destinati a salire a 140 nella prossima estate mentre il giocatore la vorrebbe intorno agli 80.

De Ligt attirato dalle sirene straniere

Nel corso degli ultimi mesi Matthijs De Ligt è stato spesso il centro dell’attenzione di tanti club europei. Sulle sue tracce ci sono Chelsea, Liverpool e Manchester City pronte a fare di tutto per lui. Anche in casa di un rinnovo di contratto, il difensore olandese potrebbe comunque spingere verso una cessione. E la sensazione è che tra il giocatore e la realtà bianconera non è mai scattato il vero amore.

Telenovela De Ligt: i tifosi prendono posizione

Nelle ultime settimane il caso De Ligt sembra aver molto diviso l’opinione dei tifosi. E sempre più fan bianconeri stanno scaricando il difensore olandese, reo secondo alcuni di loro, di essere interessato solo a se stesso ed ai soldi piuttosto che alla squadra: “Io mi farei un giro di club interessati e se qualcuno offrisse una cifra giusta anticiperei il suo addio. Meglio mandare via chi ha dei dubbi”, commenta Majestic. La pensa allo stesso modo Il Pianista: “Giocatore forte, molto. Ma gioca senza passione e solo per i soldi. Si vede che alla Juve non si diverte”.

Mentre per McMurphy la telenovela De Ligt è un problema più ampio del mondo del calcio: “Non si può andare avanti così con giocatori che dettano le regola. Nei contratti si dovrebbero contemplare anche i malus oltre che i bonus”. E ancora: “Giocatore molto sopravvalutato che non vale i soldi spesi. Causa spesso falli da rigori evitabili poiché non sa temporeggiare”. Mentre Massimiliano è più pratico: “De Ligt è forte e diventerà fortissimo ma in questo momento abbiamo bisogno di venderlo per aumentare il livello della squadra nel complesso”.