Aveva cominciato De Ligt, poi questa sosta per le Nazionali ha dato il là a quasi tutti gli ex recenti della Juventus di esternare le proprie frustrazioni sul periodo in bianconero: da Zakaria ad Arthur. Una sorta di tiro al bersaglio che incupisce ancora di più l’ambiente della Vecchia Signora e che sembra avere sempre Allegri nel mirino. A questi si è aggiunto nelle ultime ore Paulo Dybala. Le sue parole sull’addio hanno fatto breccia nel popolo juventino al pari di un video che è diventato in breve virale in rete.

Addio alla Juve: le parole di Dybala

Dal ritiro dell’Argentina La Joya che in questo inizio di stagione sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori con la maglia della Roma, spesso decisivo con gol e assist, è tornato sull’addio alla Juventus con parole dolci ma decise al tempo stesso:

“Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Purtroppo l’anno scorso mi sono fermato spesso a causa di alcuni infortuni, non avevo continuità anche se i miei numeri per i minuti che ho avuto a disposizione erano molto buoni”.

Juve: i tifosi stanno con Dybala, nuova bufera su Allegri

I riferimenti alla scelta della società e dell’allenatore, ovviamente Max Allegri, di non rinnovare con Dybala hanno rinfocolato la polemica intorno all’allenatore toscano, già nella bufera dopo gli scarsi risultati, per non dire pessimi, di questo inizio di stagione. “Abbiamo perso Dybala per colpa sua, ha fatto terra bruciata intorno: prima Bentancur e Kulusevski, poi Dybala e poi anche Zakaria e poi si lamenta che gioca senza titolari” è solo uno dei pensieri che circola in rete.

In tanti riconoscono a Dybala anche meriti sul piano delle esternazioni: “L’unico che non ha mai detto nulla fuori posto nei confronti della Juventus e del comportamento della dirigenza nei suoi confronti, quando in realtà potrebbe dire moltissime cose visto come è stato trattato”.

Ci sono però anche dei post e dei commenti di tifosi che tirano le orecchie a Dybala ripercorrendo in toto l’ultima stagione e la querelle sul suo mancato rinnovo con la Juve: “Leggere le bugie su Dybala fa sorridere ma ora siamo tutti felici. Ha rifiutato il rinnovo alla Juve due volte: uno a 10 M fine 2020 (voleva 15 M) e un altro a 8+2M a fine 2021 mentre era infortunato da 1 anno e giocava male. Buona fortuna alla Roma…a 4 M”.

Juve, spunta il video virale: Dybala abbraccia Higuain

Intanto nelle ultime ore, oltre le parole di Dybala sul suo addio alla Juventus, ma anche sulla “Joya” ritrovata a Roma e con la Roma, è spuntato un video divenuto in breve tempo virale in cui un altro ex juventino Gonzalo Higuain va a fare una visita al ritiro dell’Argentina. In particolare ha generato un grande amarcord l’abbraccio tra il Pipita e Dybala, sullo sfondo uno che alla Juve ci è arrivato da poco, Leandro Paredes.

L’operazione amarcord è completata, a molti tifosi della Juve è scesa la lacrimuccia, con le emoticon ma non solo. “Quando c’erano loro due dominavano” scrive qualcuno, “Renunion in HD” è il titolo dato da molti al video ricordando la sigla dell’attacco della Juve in quegli anni, appunto “in HD” sigla che significa in termini tecnici “alta definizione”.