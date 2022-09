22-09-2022 10:34

La Juventus prova a pensare anche al futuro. Anche se i problemi del club riguardano il presente ed un inizio di stagione da incubo, la dirigenza bianconera guarda anche alle prossime mosse da fare sul mercato. Uno dei reparti sotto controllo è quello della difesa che dopo l’addio di Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt è apparsa in difficoltà in questo primo scorcio di campionato.

Juventus: pesa l’addio di Chiellini

La partenza di Giorgio Chiellini per la California sembra aver creato un buco più grande di quanto dirigenza e tifosi si aspettassero. Il difensore è sempre stato un pilastro della formazione bianconera sia in campo che nello spogliatoio ed il suo addio ha senza dubbio creato una lacuna difficile da colmare ed il solo inserimento di Bremer al momento sembra non essere riuscito a farlo.

Juve: occhi puntati su Ndicka

Per questo motivo la società bianconera comincia già a sondare il mercato alla ricerca di soluzioni da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Nelle ultime giornate si è fatto con insistenza il nome di Evan Ndicka. Classe 1999, il calciatore ha un contratto che scade a fine stagione con l’Eintracht Francoforte. Nei mesi scorsi il suo nome è stato accostato anche a Roma e Milan, ma ora su di lui sembra essere forte l’interesse dei bianconeri.

Tifosi Juve sempre più arrabbiati

Neanche le voci di mercato sembrano placare il malumore dei tifosi bianconeri che sui social fanno sentire la propria voce in questo momento di difficoltà: “Ennesimo giocatore menzionato solo perché conveniente, dato che è in scadenza. Come con Zakaria, Kostic e altri. Se guardi solo al risparmio une prendi di pacchi”, commenta MNS. Mentre Maltese scrive: “Invece di andare sui giocatori, la Juve deve scegliere il proprio futuro sportivo ed economico. Abbiamo bisogno di Giuntoli”.

Il morale dei tifosi sembra davvero bassissimo così come la fiducia nelle mosse del club: “Siamo alle solite – commenta Aladar – è dallo scorso anno che si sapeva che sarebbe stato l’ultimo di Chiellini e non hanno pensato a un centrale di piede mancino”. Mentre LeRoi commenta: “Avrei preferito Badiashile ma anche Ndicka è un buon giocatore, speriamo di poterlo prendere già a gennaio”.