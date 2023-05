Juve fuori dall'Europa League, il web si scatena nel solito coro

Dopo la sconfitta di Siviglia i tifosi bianconeri si scagliano contro Allegri e i giocatori: tolti Szczesny e i difensori, tutti finiscono sul banco degli imputati

19-05-2023 00:08

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una delusione cocente, per la Juventus. Perché ad un passo da una finale raggiungibilissima, il cammino della squadra di Allegri si ferma al cospetto di un Siviglia sicuramente meritevole, ma senza dubbio perforabile. Il dubbio è sempre lo stesso: una squadra più coraggiosa, più convinta dei propri mezzi, avrebbe forse potuto fare di più. Perché le occasioni ci sono state, e sono state sprecate: e come tutte le squadre spagnole, quella di Mendilibar va in crisi se viene attaccata.

Juve, restano poche certezze

Ma la Juventus di Allegri non ha queste caratteristiche: e se vengono meno anche pilastri come Di Maria, Cuadrado e Chiesa, inevitabilmente le cose vanno male. Il web bianconero naturalmente è una polveriera: tolto forse Danilo e il povero Fagioli, praticamente non si salva nessuno dalla furia dei tifosi bianconeri. Perché questa è la pietra tombale di un’annata decisamente storta: addio alla Coppa Italia, ora all’Europa League, con la spada di Damocle delle sentenze federali a pendere sul piazzamento Champions. La Juventus deve ripartire, ma non si sa ancora da dove.

Tifosi bianconeri scatenati contro Allegri

I tifosi invece sanno benissimo chi non vogliono più vedere, come nel caso di Angelo: “Il nostro allenatore ha detto adesso testa al campionato….. No commento altrimenti mi arrestano!!”. Allo stesso modo Piercarlo: “non facciamo 4 passaggi di fila… UMILIATI nel gioco e pure nella corsa dalla decima squadra del campionato spagnolo”. Anche Luca va nella stessa direzione: “Quando non smetteremo di giocare dopo aver segnato un gol, forse potremo tornare a dire la nostra ad alti livelli”. Allo stesso modo Fabrizio: “come al solito. Un gol e poi si difende. Poi si cerca di rimediare negli ultimi 5 minuti. Vergognosi“.

#allegriout: spopola l’hastag sul web

Mentre Irene riassume un pensiero ormai dominante nella tifoseria juventina: “o vorrei sapere cosa aspetta la società a mandarlo via… Due semifinali su due buttate.. giocatori che in campo non sanno cosa fare, non si intendono tra di loro (sembra che giochino insieme da una settimana), formazione diversa ogni partita, giocatori in ruoli diversi ogni partita.. non c’è fame, non c’è grinta, non c’è forma atletica, non c’è gioco, non c’è niente” Basta..non ne possiamo più !!! #Allegriout“. E Fabrizio di rimando: “quando trasmetti ai giocatori una mentalità perdente questi sono i risultati. Bravo Cagon”. Armando si accoda al coro: “Non mi resta che sperare finalmente venga cacciato Allegri”.

Juve, i tifosi contro i giocatori

Paolo allarga il raggio delle colpevolezze: “Portiere e i 3 difensori. Il resto lì potete cacciare, allenatore incluso”. Anche Cosimo si scaglia contro i giocatori: “Il prossimo anno Miretti prestartelo al Pizzighettone per farsi le ossa..poi spiegate a Chiesa che ora gioca nella Juve non più nella Fiorentina..assurdo perdere così!!”. Andrea cerca di usare l’ironia: “Per fortuna anche per quest’anno l’incubo è terminato”. Mentre Thomas mette il dito nella piaga: “Bella partita fino al gol, poi fine. Chiesa erede di Evra. 3 italiane in finale, tifare juve è uno strazio per corpo e mente”. Fabrizio chiude il cerchio: “Incommentabili,in giro si va per giocare a calcio,noi facciamo so la fase difensiva a volte anche male mentre i altri corrono creano e sopratutto giocano”.