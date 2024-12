Juve, Giuntoli guarda in casa Milan per il mercato: idea Calabria a parametro zero, ma sul web è bufera

Contatti tra i bianconeri e il capitano rossonero, in procinto di liberarsi a zero a giugno. Ma tra i supporter della Vecchia Signora c'è preoccupazione dopo gli ultimi flop.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il mercato è alle porte e tra le società più attive troviamo la Juventus che ha una rosa ridotto all’osso, tra infortuni e qualche errore evidente nella programmazione. I bianconeri, però, sono sul pezzo non soltanto per quel che riguarda questa finestra di gennaio ma anche per giugno. C’è infatti la possibilità di anticipare qualche colpo: un esempio è Davide Calabria, in procinto di svincolarsi dal Milan. La Vecchia Signora lo ha inserito nella lista dei candidati col vantaggio di non dover sborsare nulla per il cartellino.

Fasce scoperte: la Juve interviene sul mercato

La Juventus è rimasta con un solo terzino destro. La scontata uscita di Danilo, per il quale c’è il Napoli (anche se pure il Milan ci ha fatto un pensierino), impoverisce ulteriormente il reparto arretrato dei bianconeri. In particolar modo tra gli esterni bassi Motta ha soltanto Savona, Cambiaso e Rouhi con la possibilità di adattare al ruolo McKennie. Troppo poco per un club impegnato su tutti i fronti, motivo per cui Giuntoli si sta attrezzando per due colpi in entrata nel settore già a gennaio. In più da giugno da Milano potrebbe arrivare Davide Calabria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una preziosa alternativa a costo zero

Davide Calabria, 28 anni, sulla carta sarebbe il capitano del Milan. Sulla carta perché poi in campo ci va poco o nulla con Paulo Fonseca che gli ha sempre preferito Emerson Royal. La situazione non dovrebbe cambiare neppure con l’avvento di Sergio Conceicao, anche perché il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno e la società non ci punta. Per la Juve sarebbe una preziosa alternativa a costo zero: un vantaggio non di poco conto dal momento che le operazioni da fare per la Vecchia Signora sono parecchie.

Sui forum tifosi adirati: Calabria come De Sciglio

Il momento in casa Juve è delicato. Giuntoli non gode più di fiducia illimitata da parte dei suoi tifosi, che storcono il naso dinanzi ad un nome considerato poco allettante. Sui forum bianconeri impera lo scetticismo: “Perché non riprendere De Sciglio“, è la provocazione di un utente. Gli fa eco un altro: “Savona e Calabria sulla destra: ho i brividi“. Incisivo anche il parere di un altro tifoso che sentenzia: “Neanche Paratici sarebbe arrivato a tanto“. Non sono molti, invece, coloro che si dichiarano favorevoli all’operazione. Tra questi c’è un tifoso che vede il bicchiere mezzo pieno: “Col rientro di Bremer il titolare sulla destra sarà Kalulu, Calabria a zero è un buon colpo come alternativa“.